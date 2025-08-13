Choca automóvil contra muro tras falla mecánica en Carretera Nacional

Autoridades municipales aseguraron el vehículo y realizarán peritajes para determinar las causas del desperfecto. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró sobre la antigua Carretera Nacional, a la altura del bulevar Constituyentes, luego de que un vehículo Ford Fusion 2011, sin placas, se impactara contra un muro de contención.

El automóvil era conducido por Alan Alejandro, de 19 años, quien declaró que circulaba de sur a norte cuando el motor se apagó repentinamente, el volante se bloqueó y los frenos se activaron de manera brusca, provocando el choque.

El percance ocasionó daños visibles en la parte frontal del vehículo, aunque el conductor resultó ileso.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente.

Tras las diligencias, el automóvil fue trasladado al corralón para su resguardo mientras se deslindan responsabilidades y se determina el estado mecánico de la unidad.