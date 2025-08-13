Impulsa SSPT programa integral para mejorar condición física de Guardia Estatal

En Nuevo Laredo, las rutinas incluyen ejercicios neuromusculares, fuerza, resistencia y flexibilidad, adaptando horarios en verano para prevenir golpes de calor y optimizar la respuesta operativa

Las sesiones inician con ejercicios de activación neuromuscular, seguidos de trabajos de fuerza como sentadillas, desplantes y elevaciones. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las sesiones inician con ejercicios de activación neuromuscular, seguidos de trabajos de fuerza como sentadillas, desplantes y elevaciones. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) mantiene activo un programa integral de activación física para mejorar el estado de salud de los integrantes de la Guardia Estatal y optimizar el servicio que brindan a la ciudadanía.

En Nuevo Laredo, las rutinas se desarrollan de forma permanente dentro de la coordinación local, con actividades orientadas a fortalecer el rendimiento cardiorrespiratorio, la resistencia, la flexibilidad, la fuerza y el aumento de la masa muscular.

Las sesiones inician con ejercicios de activación neuromuscular, seguidos de trabajos de fuerza como sentadillas, desplantes y elevaciones, además de trotes aeróbicos y rutinas de flexibilidad y relajación muscular.

Durante la temporada de verano, la SSPT ajusta los horarios de las actividades al inicio o final del día, con el fin de reducir la exposición al sol y prevenir golpes de calor entre el personal.

Estas acciones forman parte de la estrategia de la corporación para garantizar un mejor desempeño operativo y una respuesta más eficiente en la atención a emergencias y patrullajes.

Autoridades de la SSPT señalaron que el fortalecimiento físico de sus elementos es clave para cumplir con la misión de proteger y servir a la comunidad con mayor capacidad y resistencia.