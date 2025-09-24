Choca automóvil contra barda de centro médico en avenida Aquiles Serdán

Un Pontiac G-6, conducido a exceso de velocidad, causó daños materiales al impactar primero un muro y luego la barda del Centro de Imagen y Diagnóstico

El vehículo involucrado fue un Pontiac G-6, modelo 2010, conducido por Cristian, de 39 años, quien circulaba de sur a norte a exceso de velocidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La mañana de este martes, se registró un aparatoso accidente vial sobre la avenida Aquiles Serdán, entre las calles Venezuela y Perú, donde un automóvil terminó incrustado en la barda de un centro médico.

El vehículo involucrado fue un Pontiac G-6, modelo 2010, conducido por Cristian, de 39 años, quien circulaba de sur a norte a exceso de velocidad.

De acuerdo con el peritaje, al llegar al cruce con la calle Venezuela, la conductora chocó primero contra el muro de contención de un negocio, perdió el control y cruzó la vía hasta estrellarse en la barda del Centro de Imagen y Diagnóstico.

El impacto causó daños materiales en el inmueble, pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y elaborar el informe oficial.

Tras el peritaje, el vehículo fue trasladado al corralón municipal para su resguardo.