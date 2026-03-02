Celebrarán primer aniversario de la Infoteca

Nuevo Laredo, Tam. -Con motivo del primer aniversario de la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, el Gobierno de Nuevo Laredo llevará a cabo un concierto musical y poético el próximo 23 de marzo, a las 6:00 de la tarde, en el auditorio de usos múltiples de dicho recinto. La actividad artística y cultural, titulada “La Fiera Borrasca”, estará a cargo de la cantautora y actriz mexicana Leticia Servín.

El recital consiste en un homenaje a la “Décima Musa” que dejó plasmado en su disco más reciente la artista invitada, quien transformó en canciones una serie de poemas representativos de la gran poeta novohispana.

Sonetos, glosas, romances, endechas, villancicos y otras creaciones literarias fueron musicalizadas por Leticia Servín con ritmos coloridos del folclor mexicano y latinoamericano como el son jarocho, la canción ranchera, el corrido, el canto cardenche, el jarabe y la música tradicional con fusiones del rock, el blues, el tango y sonoridades ambientales.

“La Fiera Borrasca”, título del disco y del concierto, hace alusión a un fragmento del poema “Ya que para despedirme”: “Mira la fiera borrasca / que pasa en el mar del pecho / donde zozobran turbados / mis confusos pensamientos”; y esa poesía emotiva e intensa de Sor Juana Inés de la Cruz, será representada en la totalidad de su belleza en esta gran actividad de aniversario.

Leticia Servín es una cantante, compositora, conductora, productora y actriz mexicana egresada del Conservatorio de las Rosas, donde estudió canto, piano, guitarra, teoría musical y fue parte del Taller de Ópera con la participación en varios montajes. Fue organizadora del 1.er Festival Internacional de Títeres de Morelia y participante de 1° Festival latinoamericano de Trova y Canción Urbana “Cantares”, junto a Caetano Veloso, Tita e Isabel Parra, Inti Illimani, Fernando Delgadillo y Óscar Chávez. De 1999 a 2023 ha producido siete discos: “Taciturna”, “Gatos”, “Mundomatraca”, “Sueño Rock y Flores”, “La Fiera Borrasca” y “Colibrí, Semilla Querida”.

La Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz” se ubica en Villagrán 80, de la colonia La Fe, y es un espacio que fue inaugurado el 24 de marzo de 2025 por la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, con el objetivo de fortalecer en los jóvenes las habilidades académicas, desarrollar proyectos innovadores y fomentar el hábito de la lectura.

El recinto cuenta con salas de lectura, cubículos de estudio, sala audiovisual, área infantil, área para personas con discapacidad visual, una Fonoteca, un auditorio de usos múltiples, sala de cómputo para talleres presenciales y virtuales, así como equipos de cómputo e Internet de uso gratuito y colecciones de libros físicos y digitales.