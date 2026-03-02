En Irán algunos celebran la muerte del líder supremo

En esta imagen satelital proporcionada por Vantor, se ven edificios dañados en la residencia oficial del ayatolá Alí Jamenei el domingo 1 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP)

EL CAIRO (AP) — Parte del júbilo fue manifiesto e incluso estridente: la gente bailaba en las calles iraníes, tocaba las bocinas de los autos en señal de celebración y gritaba de alegría desde ventanas y tejados por el asesinato del líder supremo del país. Pero a medida que los bombardeos aéreos de Estados Unidos e Israel continuaron por segundo día consecutivo el domingo, muchos expresaron temor e incertidumbre sobre el rumbo que tomará Irán.

La muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien estuvo en la cúspide de la República Islámica de Irán durante casi cuatro décadas, así como la de varios altos líderes militares en el primer día de la campaña de Estados Unidos e Israel, conmocionó a los iraníes y desató una mezcla de emociones complejas en una nación dividida.

“En nuestro interior, estamos en modo fiesta”, dijo un hombre en el norte de Teherán, quien expresó su alegría por la muerte de Jamenei. Se le contactó a través de aplicaciones de mensajería. “Pero a menos que estemos a salvo de ellos, la gente no celebra públicamente porque ellos son despiadados e incluso más vengativos”.

Las autoridades se movilizaron para mostrar su apoyo público, y congregaron a multitudes masivas en varias ciudades para llorar a un líder que los medios estatales declararon mártir. Un video verificado por The Associated Press, y difundido por medios estatales, muestra a decenas de miles de personas llenar las extensas plazas principales de las ciudades de Isfahán y Yazd, en el sur y el centro del país, a la vez que ondean banderas iraníes y corean: “¡Muerte a Estados Unidos!”.

Varios de los que participaron en protestas antigubernamentales anteriores, contactados por la AP el domingo, dijeron que el control de seguridad del Estado todavía era demasiado fuerte como para salir a una nueva ronda de manifestaciones masivas, a pesar de los llamados del presidente estadounidense Donald Trump a los iraníes para que “tomen el control de su gobierno”.

Ante la inestabilidad de las comunicaciones con Irán, la AP contactó a ocho iraníes, algunos de los cuales hablaron a condición de guardar el anonimato por razones de seguridad.

Golshan Fathi, una mujer que reside en Teherán, reportó que el grupo paramilitar Basij, que desempeñó un papel clave en la sangrienta represión de las protestas masivas del mes pasado, mostraba una fuerte presencia en las calles de la capital. Un médico en la ciudad de Rasht, en el norte del país, contó que miembros de la Fuerza de Resistencia Basij sacaron a un hombre de su auto luego de que tocara la bocina en señal de celebración. La sociedad iraní, dilucidó Fathi, vive actualmente “entre la esperanza y el miedo”.

Algunos vitoreaban, otros tocaban la bocina

La sociedad iraní está profundamente dividida. Cientos de miles marcharon por las calles de Irán el mes pasado y corearon “¡muerte a Jamenei!” en lo que probablemente fueron las mayores protestas contra el gobierno de los clérigos, en el poder desde 1979. Las autoridades ordenaron una represión sangrienta para aplastar las manifestaciones, pero ello no eliminó el resentimiento contra el gobierno. Al mismo tiempo, un gran número de leales al régimen siguen vinculados al sistema por motivos religiosos, sociales o clientelares.

El liderazgo de Irán actuó rápidamente para demostrar que aún tiene el control, incluso tras las muertes de Jamenei, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército y un alto asesor de seguridad. El presidente Masoud Pezeshkian informó que un nuevo consejo de liderazgo había comenzado sus labores, y el ministro de Asuntos Exteriores dijo que se elegiría a un nuevo líder supremo en “uno o dos días”.

Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento, pronunció un discurso en la televisión estatal el domingo, y puntualizó que el gobierno y las fuerzas armadas no dependen de individuos.

“Nos preparamos para momentos como este y elaboramos planes para todos los escenarios”, expresó, “incluso para después del martirio de nuestro querido imán Jamenei”.

Los medios estatales anunciaron la muerte de Jamenei poco después del amanecer del domingo. En algunas zonas surgieron celebraciones. Videos que circulaban en línea y que fueron verificados por la AP mostraban a decenas de personas que vitoreaban y bailaban, y automóviles que tocaban las bocinas en las calles de Karaj, una ciudad cercana a Teherán. Fathi, en Teherán, y el médico, en Rasht, refirieron que se oían vítores y cánticos de celebración desde las ventanas y los tejados de sus barrios.

“Fue una de las mejores noches, si no la mejor noche, de nuestras vidas”, expresó el médico en un mensaje de voz. “De hecho, fue la primera vez que fumé un cigarrillo. … No dormimos nada. Y ni siquiera nos sentimos cansados”.

Pero durante el día, los iraníes enfrentaron la realidad de vivir bajo bombardeos, sin tener idea de cuándo terminarán. Explosiones en Teherán generaron una enorme columna de humo en una zona que alberga edificios gubernamentales. Las autoridades iraníes informan que más de 200 personas han muerto en los ataques, incluidas al menos 165 en uno contra una escuela para niñas en el sur del país.

Los residentes de Teherán corrieron a los supermercados el domingo y vaciaron los estantes de agua embotellada, pan, huevos y leche. Las largas filas en las gasolineras de la capital dejan entrever temores de una posible escasez de combustible, o los planes de muchos de abandonar la ciudad. Las imágenes de la televisión estatal mostraban tráfico denso en las principales autopistas, con autos que las abarrotaban mientras las familias intentaban llegar a provincias del norte. Otros dijeron que se quedarían en casa, tras decidir que eso era más seguro.

En represalia, Irán disparó misiles contra una lista cada vez más amplia de blancos en Israel y los países del golfo Pérsico, mientras que Israel prometió ataques “incesantes” contra los líderes y el ejército iraníes.

Algunos hablan de un posible “capítulo nuevo” para Irán

Fathi expresó que teme que la República Islámica se aferre al poder, “lo que llevaría al caos o incluso a que la nación se divida”.

“Pero tal vez, tal vez a partir de esta mañana, ese capítulo nuevo para Irán donde todo cambia haya comenzado. La gente está esperanzada”, señaló. Mientras hablaba, escuchó el sonido de explosiones en la capital. “Ahora mismo, como puede ver, Israel nos ataca. Los cazas han violado el espacio aéreo de nuestro país y nos están bombardeando libremente, y nosotros simplemente estamos sentados aquí”.

Los iraníes aún están recuperándose de la represión del mes pasado, cuando las fuerzas de seguridad mataron a miles de personas. Eso, y la consiguiente ola de arrestos, han causado que muchos no se animen a volver a tomar las calles. Otros desconfían de las intenciones de Estados Unidos e Israel, o temen que Irán caiga en el caos y la división.

“No creo que el pueblo tenga las riendas de su propio destino todavía”, dijo el médico en Rasht. “A fin de cuentas, esta es una guerra extranjera. Pero si el régimen está tan debilitado y luego se hace otro llamamiento a las protestas, esa es otra historia”.

Reza Mehrabi, de 67 años, dijo que las celebraciones por la muerte de altos líderes iraníes parecen prematuras. Recordó celebraciones similares tras la revolución de 1979, cuando el sha fue depuesto y comenzó el reinado de la República Islámica.

“Vi que algunas personas se alegraron respecto a las pérdidas, pero cuando recuerdo la revolución de 1979 y sus consecuencias, necesito reflexionar más para comprender si la nación y el país van por buen camino”.

Existe incertidumbre sobre cuánto envalentonarán los ataques a los iraníes

Una residente de Teherán de 27 años comentó que a unos cientos de metros de su casa cayó un proyectil y la explosión la aterrorizó. “No tengo idea de hacia dónde nos dirigimos”, manifestó. “Desearía que todas estas cosas fueran sólo una pesadilla que se desvaneciera cuando yo despierte”.

A pesar de las exhortaciones de Trump para que los iraníes se subleven, los expertos dicen que lanzar una nueva ola de manifestaciones masivas podría no ser tan sencillo.

“La realidad es que el pueblo iraní no tiene los medios para desplazar a la República Islámica por sí solo”, explicó Esfandyar Batmanghelidj, profesor adjunto de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados-Europa de la Universidad Johns Hopkins.

Los ataques envalentonarán a algunos, pronosticó, pero muchos se mostrarán recelosos de volver a salir a las calles “porque el régimen conserva su capacidad represiva … y no debería haber dudas de que estaría dispuesto a usar la violencia de nuevo contra los manifestantes”.

“Incluso dentro de las familias y dentro de los barrios puede haber opiniones muy dispares” sobre el asesinato de Jamenei, especialmente porque fue a manos de potencias extranjeras, agregó.

Tanto en la guerra de 12 días del verano pasado con Israel como en lo que va de esta ronda de bombardeos, “el aparato político y militar se ha visto duramente golpeado, pero ha reemplazado a la gente y mantenido su cohesión”, observó Arang Keshavarzian, profesor de Estudios Islámicos y de Oriente Medio en la Universidad de Nueva York.

Durante la revolución islámica de 1979, iraníes de todos los sectores sociales realizaron protestas masivas que duraron meses, lo que finalmente provocó que el sha huyera del país. “Pero estamos lejos del modelo de 1979, en el que los iraníes organizaron huelgas y organizaciones nacionales de comerciantes, estudiantes y clérigos”, añadió Keshavarzian.

“Sólo porque los iraníes tienen muchas quejas y presentan reclamos al Estado a diario no significa necesariamente que esto vaya a agudizarse hasta convertirse en una revolución social”, dijo. “Y bombardear Irán no cambia esto”.