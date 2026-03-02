El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.70
EN VIVO

Thunder vence 100-87 a los Mavericks

Gilgeous-Alexander anota 30 puntos

El base del Thunder de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander salta para anotar frente al base de los Mavericks de Dallas Max Christie en el encuentro del domingo 1 de marzo del 2026. (AP Foto/LM Otero)
AP

DALLAS (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos, Chet Holmgren sumó 19 unidades y nueve rebotes, y el Thunder de Oklahoma City venció el domingo 100-87 a los Mavericks de Dallas.

Gilgeous-Alexander ha anotado al menos 20 puntos en 59 partidos consecutivos como visitante, la racha más larga en la historia de la NBA. El vigente Jugador Más Valioso disputó su segundo partido tras perderse nueve por una distensión abdominal.

El campeón defensor tiene marca de 47-15, medio juego detrás de Detroit, que es el lider de la NBA. Pero el Thunder tiene una ventaja de tres partidos en el Oeste sobre el segundo lugar, San Antonio.

Los Mavericks, con el novato estelar Cooper Flagg entre tres titulares habituales que no jugaron, terminaron con cifra más baja de puntos de la temporada y su racha de partidos con al menos 100 puntos quedó en 41. Tienen marca de 21-39.

Caleb Martin anotó un máximo de campaña de 18 tantos para liderar a los Mavericks, que perdieron su octavo partido consecutivo en casa y el 13er en total en los últimos 15. Es su racha más larga de este tipo como local desde que encadenaron 12 derrotas seguidas en 1993-94.

En Irán algunos celebran la muerte del líder supremo
Lionel Messi y Telasco Segovia impulsan victoria 4-2 del Inter Miami

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.