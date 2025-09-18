Celebran CEDIF las Fiestas Patrias con creatividad y aprendizaje

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran entusiasmo y espíritu patrio, las alumnas de los Centros para el Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) de Nuevo Laredo pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en sus talleres, elaborando piñatas, repostería, decoraciones con globos y diversas manualidades alusivas a las Fiestas Patrias.

El Sistema DIF Nuevo Laredo impulsa, a través de los CEDIF, la formación de mujeres y familias que encuentran en estos espacios una oportunidad de crecimiento, convivencia y aprendizaje. Las fiestas patrias se convirtieron en la ocasión perfecta para demostrar el talento y la dedicación de las alumnas que, a pocos días de iniciar clases, ya muestran avances significativos.

Viviano Vázquez Macías, director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, resaltó la importancia de estos talleres.

“El esfuerzo y la creatividad de nuestras alumnas son reflejo del compromiso del DIF con la educación, los valores cívicos y el bienestar de las familias, juntos seguimos construyendo una comunidad más fuerte y unida”, expresó.

Los CEDIF se encuentran en distintos sectores de la ciudad, ofreciendo opciones de formación que van desde corte y confección, manualidades, belleza, repostería, hasta globoflexia, zumba y taekwondo. En colonias como Buenos Aires, Voluntad y Trabajo II, San Rafael y Palmares, en donde decenas de alumnas participan día a día en los talleres, fortaleciendo sus habilidades y generando un entorno de apoyo mutuo.

Con estas acciones, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de brindar a la población espacios de aprendizaje accesibles, seguros y de calidad, que fortalecen la identidad, los valores y el desarrollo integral de las familias neolaredenses.