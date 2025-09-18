Cachorros aseguran boleto a postemporada y celebran regreso tras cinco años de espera

Chicago venció 8-4 a Pittsburgh y selló su pase a playoffs, decidido a pelear por la Serie Mundial pese a lesiones clave en su plantel

Porter Hodge, a la izquierda, de los Cachorros de Chicago, celebra con Daniel Palencia, a la derecha, en el vestuario después de que los Cachorros aseguraran un puesto en los playoffs tras derrotar a los Piratas de Pittsburgh en un juego de béisbol el miércoles 17 de septiembre de 2025, en Pittsburgh. (AP Photo/Matt Freed)

PITTSBURGH.- La espera fue de cinco años. Pareció más larga.

En medio de un oscuro vestuario de visitantes en el PNC Park, los Cachorros de Chicago se abrazaron. El champán se derramó y también voló. El club aseguró un puesto en la postemporada por primera vez desde 2020.

Sin embargo, celebró por primera vez desde 2017.

Todo fue discreto durante la pandemia, cuando los Cachorros se clasificaron por última vez. Se contuvieron después de lograrlo en 2018, esperando ganar la División Central de la Liga Nacional, sólo para terminar detrás de los Cerveceros de Milwaukee.

Después de derrotar a los Piratas de Pittsburgh 8-4 el miércoles, Chicago finalmente decidió desatarse.

Los Cachorros (88-64) parecían destinados a los playoffs desde mayo, cuando ostentaban un récord de 18-9. Aun así, esto no ha sido sencillo. Lideran la lucha por el comodín de la Liga Nacional y están cuatro juegos y medio detrás de los Cerveceros, que lideran la Central, habiendo cedido la punta de la división el 28 de julio después de estar solos en la cima hasta el 19 de ese mes.

Después de que Milwaukee tomó el control, Chicago podría haberse rendido. En cambio, está en ascenso con cuatro victorias consecutivas y siete triunfos en ocho juegos.

Ian Happ descorchó la botella, tanto en el vestuario como en el campo. Impulsó tres carreras contra los Piratas, conectando un jonrón de dos vueltas en la primera entrada.

El pelotero originario de Pittsburgh ha jugado nueve años con los Cachorros. Era un novato en 2017, cuando Chicago ganó la Central una temporada después de poner fin a una sequía de 107 años sin conquistar la Serie Mundial.

Happ estuvo allí con Anthony Rizzo, Kyle Schwarber, Kris Bryant, el boricua Javier Báez y otros. Esta vez, fue Pete Crow-Armstrong quien estuvo a su lado, abrazado fuertemente para un mensaje simple.

Crow-Armstrong lució un ritmo vertiginoso con 25 jonrones y 71 carreras impulsadas en 95 duelos hasta el receso del Juego de Estrellas. El joven de 23 años se ha enfriado considerablemente, con cuatro vuelacercas y 19 remolcadas desde entonces, y espera comenzar de nuevo en los playoffs.

Podría ser necesario.

Kyle Tucker, un jardinero derecho elegido al Juego de Estrellas, ha estado en la lista de lesionados desde el 9 de septiembre con una lesión en la pantorrilla izquierda. Visitará un grupo de fisioterapia en Florida, al que recurrió en su recuperación de una lesión en la pierna derecha la temporada pasada, mientras estaba con los Astros.

Tucker está bateando para .270 con 22 jonrones, 73 carreras impulsadas y 25 bases robadas en su primera temporada desde que fue canjeado a los Cachorros en diciembre.

Por cada mención de lo grandioso que fue este momento, hubo una de cómo no es suficiente. Los Cachorros quieren más. No solo la división, sino la Serie Mundial. Tucker haría eso más fácil, pero este no era el día para preocuparse.