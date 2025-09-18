Palmeiras vence 2-1 a River Plate y toma ventaja en cuartos de Libertadores

Gustavo Gómez y Vitor Roque marcaron temprano para el equipo brasileño, que resistió la reacción de River y buscará cerrar la serie en casa la próxima semana

Vitor Roque (3ro de izquierda a derecha), de Palmeiras de Brasil, festeja un tanto en el partido de la Copa Libertadores ante River Plate, el miércoles 17 de septiembre de 2025 (AP Foto/Gustavo Garello)

CIUDAD DE MÉXICO.- En un duelo de multicampeones de la Copa Libertadores, Palmeiras se impuso el miércoles 2-1 en su visita a River Plate en el partido de ida de los cuartos de final del certamen.

El equipo brasileño triunfó con los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque en el primer tiempo . El cuadro argentino reaccionó en el segundo período y descontó a los 89 minutos con la anotación de Lucas Martínez Quarta.

“Es muy difícil jugar aquí, pero hicimos un gran partido y logramos la victoria, que es muy importante”, indicó Vitor Roque.

Palmeiras, campeón del torneo en 1999, 2020 y 2021, continuó su andadura exitosa en la presente Libertadores, en la cual finalizó la fase de grupos con registro perfecto de seis triunfos y lideró la tabla de goles con 17 gritos. En octavos de final no tuvo inconvenientes para superar 4-0 a Universitario en el marcador global.

El ganador de esta llave, que se resolverá la próxima semana en Brasil, se enfrentará en semifinales con el vencedor de la eliminatoria entre Sao Paulo y Liga de Quito, que se enfrentarán este jueves.

Los otros cruces son Estudiantes de La Plata – Flamengo, que también comenzará el jueves, y el duelo argentino entre Racing Club y Vélez Sarsfield, que arrancó el martes con el triunfo de la Academia 1-0 en condición de visitante.

En el estadio Monumental, de Buenos Aires, Palmeiras no se dejó intimidar por la presencia de más 80.000 hinchas argentinos e impuso condiciones desde la apertura del compromiso.

El Verdao se adelantó a los seis minutos luego de un saque de esquina cobrado por Andreas Pereira, que el capitán Gómez envió a las redes con un cabezazo en el segundo palo.

“Jugamos muy bien en el primer tiempo e incluso pudimos marcar más goles. Lo más importante es la victoria”, dijo Gómez.

A los 12, el lateral Khellven amenazó con un disparo de media distancia que contuvo el arquero de los locales Franco Armani.

Pereira, refuerzo estelar del equipo paulista proveniente del Fulham inglés, volvió a inquietar a los 19 con un tiro libre que exigió a Armani.

Poco después, Lucas Evangelista envió un testarazo al palo luego de otro córner lanzado por Pereira.

El conjunto dirigido por el portugués Abel Ferreira — quien busca su tercer título con el Verdao en el certamen — aumentó la diferencia a los 41 minutos tras una buena definición de Vitor Roque, que aprovechó un pase filtrado de José Manuel López.

Vitor Roque, quien venía de firmar un triplete el sábado en el triunfo 4-1 contra Internacional por el campeonato brasileño, llegó a tres dianas en la competición.

River Plate, tetracampeón de la Libertadores, finalizó el primer tiempo sin remates al arco. La estrategia de alinear a tres centrales (Paulo Díaz, Juan Portillo y Lautaro Rivero) no impidió los constantes ataques de los visitantes y restó presencia en el medio campo.

Luego del entretiempo, el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, cambió su plan inicial y dejó de lado la defensa de cinco jugadores. La modificación llegó con el ingreso del internacional colombiano Juan Fernando Quintero y Martínez Quarta en lugar de Enzo Pérez y Paulo Díaz. Mientras, Portillo adelantó su posición a la mitad de la cancha.

En la etapa complementaria, el equipo Millonario tuvo más posesión del balón y dominó el trámite, mientras Palmeiras se replegó y pagó el esfuerzo físico realizado en el período inicial.

“Regalamos un tiempo, no entramos bien y nos superaron”, comentó el volante Nacho Fernández. “Luego mostramos otra cara en el segundo tiempo, mejoramos y merecimos el empate”.

River renovó la línea ofensiva con la entrada de Facundo Colidio por Sebastián Driussi, que abandonó el campo por una lesión, y posteriormente de Miguel Borja y Santiago Lencina.

A los 80, el arquero Weverton impactó con su rodilla en la espalda de Gonzalo Montiel en la disputa de un balón aéreo dentro del área, pero tras la revisión del video se concluyó que el lateral de River estaba en fuera de juego y no se decretó la pena máxima.

A pesar de llevar la iniciativa en el segundo tiempo, el primer tiro entre los tres palos de River llegó a los 85 minutos con un intento lejano de Quintero.

Un minuto antes del final del tiempo reglamentario, Martínez Quarta anotó con un remate desde fuera del área, que se desvió en Joaquín Piquerez y batió a Weverton.

Los ataques finales de River se toparon con la firme defensa del paraguayo Gómez, que sostuvo a Palmeiras con 23 acciones defensivas, incluyendo 14 despejes.