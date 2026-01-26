Celebra Nuevo Laredo el Día Internacional de las Aduanas

NUEVO LAREDO.— En una fecha de gran relevancia para el comercio global, Nuevo Laredo conmemora hoy el Día Internacional de las Aduanas bajo un escenario sin precedentes: la reciente inauguración de la sede nacional de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El corte de listón, encabezado el día de ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum, marca el inicio de una era donde nuestra frontera se convierte oficialmente en el cerebro operativo y administrativo de las aduanas del país.

Ante este acontecimiento, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, destacó que esta coincidencia de fechas refuerza el liderazgo de la ciudad en el mapa del comercio exterior.

Un Día Internacional de las Aduanas histórico

Para el Lic. Miranda Niño, la celebración de este año tiene un peso especial. El gremio de los abogados reconoce que la llegada de la ANAM no es solo un cambio de domicilio, sino una transformación estructural del sistema aduanero.

“Hoy, en el Día Internacional de las Aduanas, Nuevo Laredo tiene motivos dobles para celebrar. La inauguración de la ANAM por parte del Gobierno Federal ratifica lo que siempre hemos sostenido: somos el corazón del comercio en México. Como abogados, celebramos que la toma de decisiones aduaneras esté ahora en el lugar donde ocurre la acción”, declaró el representante de la Barra.

Desafíos Legales y Reformas

El presidente de la Barra señaló que este nuevo capítulo exige una vigilancia constante de las actuales legislaciones y reformas aduaneras. Destacó que el marco legal debe evolucionar para alinearse con la modernidad tecnológica del nuevo edificio y las directrices de facilitación comercial.

Estado de Derecho y Eficiencia: El Lic. Miranda Niño enfatizó que la centralización de la autoridad en Nuevo Laredo debe servir para dar mayor seguridad jurídica a las operaciones y reducir los tiempos de resolución legal.

Actualización del Gremio: “Las reformas en materia aduanal nos obligan a una profesionalización continua. Estamos ante una aduana más digital y vigilada; nuestro papel es asegurar que estos mecanismos respeten siempre el debido proceso”, puntualizó.

Compromiso con el Futuro

Finalmente, el Licenciado Miranda Niño reafirmó el compromiso de la Barra de Abogados con la comunidad portuaria y las autoridades en esta nueva etapa.

“En este Día Internacional de las Aduanas, reafirmamos que el derecho aduanero es el cimiento de nuestro desarrollo. Con la ANAM ya operando en casa, Nuevo Laredo no solo es la aduana más importante de América Latina por volumen, sino también por su solidez institucional y jurídica”, concluyó