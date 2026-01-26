El Dólar
Keinan Davis anota y Udinese vence 3-1 a Hellas Verona

En la Serie A

Keinan Davis (izquierda) celebra tras anotar el tercer gol de Udinese en el partido contra Hellas Verona en la Serie A, el lunes 26 de enero de 2026. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP)
AP

VERONA, Italia (AP) — Keinan Davis anotó por séptima vez esta temporada para que Udinese derrotase a domicilio 3-1 a Hellas Verona en la Serie A el lunes.

Verona se mantuvo en el penúltimo lugar de la Serie A, igualado a 14 puntos con el colista Pisa.

Udinese se adelantó a los 23 minutos con un disparo desviado de Arthur Atta. Aunque Emmanuel Orban igualó para los anfitriones tres minutos después, las esperanzas de Verona no duraron mucho en la segunda mitad.

Alessandro Zanoli restableció la ventaja para Udinese a los 58 minutos. El tiro libre de Jordan Zemura pegó en la barrera y, aunque el balón cayó de manera incómoda para Zanoli, su volea con el exterior de su bota acabó en el ángulo superior.

Davis, el delantero inglés que jugó con Aston Villa, sentenció a los 66.

Udinese mantiene en el décimo lugar, pero ahora tiene 29 puntos, igualado con el noveno Lazio, y punto detrás de Bologna.

