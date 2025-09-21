Celebra la UAT encuentro académico por el 75 aniversario de su fundación

El evento se realizó en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman”, del Campus Tampico, con la presencia del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado. [Agencias]

Tampico, Tam.- En el marco conmemorativo por el 75 aniversario de su fundación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo un encuentro académico para reflexionar en torno a su historia y evolución, así como sus aportes al desarrollo de la sociedad desde su creación en 1950.

El evento se realizó en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman”, del Campus Tampico, con la presencia del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por autoridades universitarias, docentes, investigadores y estudiantes.

En su intervención, el rector destacó que, a lo largo de 75 años, la UAT ha sido un espacio para la formación, la ciencia y el servicio con profundo compromiso social, proyectándose hacia el futuro con una agenda clara y transformadora.

Señaló que la Universidad se guía por la docencia, la investigación y la vinculación, y que, dentro de estas funciones sustantivas, es importante consolidar sus programas de calidad, fomentar la internacionalización, impulsar la transformación digital y fortalecer la cultura de la evaluación como ejes para mantener la pertinencia y excelencia institucional.

Resaltó el liderazgo histórico de las mujeres universitarias, cuya constancia y talento han sido decisivos en la movilidad social y en la consolidación académica de la institución, reconociendo su papel como un compromiso con la equidad y la diversidad como pilares de la Universidad del presente y del futuro.

Finalmente, señaló que el rumbo de la UAT debe seguir generando valor público, mediante egresados capaces de transformar su entorno, investigaciones que se conviertan en políticas públicas, así como en alianzas que fortalezcan el desarrollo regional y las capacidades locales.

En el encuentro denominado: “Pasado y Presente de la UAT”, participaron autoridades universitarias e investigadores, quienes ofrecieron un panorama integral de los procesos que marcaron el origen y la identidad de la Universidad, además de reflexionar en torno a los desafíos y el futuro de la casa de estudios.

El Dr. Óscar Pizaña Grimaldo expuso la obra fundacional de la Asociación Educación Profesional de Tampico A. C., que sentó las bases de lo que sería la Universidad; mientras que el Dr. Octavio Herrera Pérez habló sobre la creación formal de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, subrayando los retos y las primeras etapas de consolidación institucional.

Por su parte, la Dra. María Concepción Placencia Valadez se refirió al impulso institucional en la fundamentación de la UAT, resaltando la construcción de su identidad y misión educativa; en tanto que el Dr. Carlos Mora García analizó el proceso de autonomía universitaria, clave para el fortalecimiento de la libertad académica, la calidad educativa y la rendición de cuentas.

Asimismo, la Dra. Clara García Sáenz reflexionó sobre el rol de las mujeres universitarias en la movilidad social, reconociendo sus aportaciones a la equidad y a la transformación de la vida académica y profesional en Tamaulipas.

Finalmente, el Dr. Marco Aurelio Navarro Leal presentó una visión sobre la transición de la UAT hacia el nuevo siglo, destacando la modernización de su infraestructura, la implementación de modelos curriculares innovadores y la integración de tecnologías de vanguardia.