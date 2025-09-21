El Dólar
Compra:
$17.40
Venta:
$18.60
EN VIVO

Inauguran exposición ‘Fragmentos de realidades alternas’ en el Centro Cultural

Con el propósito de enriquecer el diálogo artístico y cultural de la ciudad

La muestra está integrada por una colección de obras creadas especialmente para esta ocasión. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de enriquecer el diálogo artístico y cultural de la ciudad, este viernes, la Dirección de Arte y Cultura, del Gobierno Municipal, llevó a cabo la inauguración de la exposición “Fragmentos de realidades alternas” en las Galerías del Centro Cultural.

La muestra está integrada por una colección de obras creadas especialmente para esta ocasión, bajo la dirección del arquitecto Francisco Villarreal, en conjunto con el arquitecto Ulises Cruz.

Cada pieza representa una exploración visual de distintas realidades, invitando al espectador a reflexionar y a conectar con perspectivas alternas del mundo que lo rodea.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 24 de octubre de 2025, ofreciendo a la comunidad la oportunidad de disfrutar de un espacio donde el arte se convierte en puente de diálogo y apreciación estética.

Nuevas tarifas de visas en EU provocan confusión entre trabajadores y empresas
Hansi Flick afirma: ‘Lamine Yamal ganará el Balón de Oro algún día’

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.