Muere hombre de 53 años; estaba en aparente abandono

De acuerdo con información proporcionada por el área de trabajo social, ingresó al nosocomio el pasado 17 de mayo con signos de desnutrición, deshidratación y aparente abandono social. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

De acuerdo con información proporcionada por el área de trabajo social, ingresó al nosocomio el pasado 17 de mayo con signos de desnutrición, deshidratación y aparente abandono social. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre de 53 años falleció en el Hospital General de Zona Centro, luego de haber sido ingresado días antes en condiciones de vulnerabilidad, en un caso reportado a la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

El occiso fue identificado como José Arnulfo “C”, quien, de acuerdo con información proporcionada por el área de trabajo social, ingresó al nosocomio el pasado 17 de mayo con signos de desnutrición, deshidratación y aparente abandono social. Durante su estancia hospitalaria, recibió atención médica; sin embargo, su estado de salud se complicó debido a las condiciones en las que llegó, lo que derivó en su fallecimiento cinco días después.

Las autoridades informaron que, hasta el momento del deceso, no se presentaron familiares ni personas que reclamaran al paciente, además de que no contaba con identificación oficial al momento de su ingreso. Estas circunstancias fueron documentadas como parte del reporte correspondiente.

Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer con precisión las causas del deceso y continuar con los trámites legales correspondientes.

El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes darán seguimiento a las diligencias necesarias.