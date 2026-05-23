Encabeza alcaldesa Carmen Lilia Canturosas “Foro Juventudes 2026”

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de más de mil 200 estudiantes de nivel medio superior y superior, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, en el marco del día del estudiante, realizó el “Foro Juventudes 2026”, un espacio enfocado en fortalecer el desarrollo integral de las y los jóvenes mediante conferencias sobre liderazgo, salud mental, motivación y crecimiento personal, en el marco del Día del Estudiante.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que el impulso a las juventudes forma parte de una estrategia integral que el municipio mantiene a través de programas educativos, psicológicos, culturales y de desarrollo profesional, enfocados en brindar mayores oportunidades a las nuevas generaciones, alineados a los principios que promueve la presidenta de México Claudia Sheinbuam Pardo.

“La transformación positiva que estamos viviendo en Nuevo Laredo es el resultado de unir fuerzas; ustedes, con sus ideas frescas, con su empuje y su determinación, son los protagonistas indiscutibles de esta historia”, expresó la presidenta municipal durante su mensaje.

Además refrendó el compromiso de su administración con las juventudes neolaredenses con acciones y políticas alineadas a las del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

“Mantengan su preparación constante, sigan alzando la voz y, sobre todo, hagan siempre equipo con sus familias, con sus maestros, con sus amigos y con su ciudad. Sigan siendo ese orgullo neolaredense que nos inspira a ser mejores todos los días; recuerden siempre que forjar un futuro prometedor para la juventud es nuestra meta, y que, juntos lo hacemos

posible”, señaló.

El foro reunió a destacados conferencistas que compartieron experiencias y herramientas dirigidas a fortalecer el liderazgo y bienestar emocional de los asistentes. Entre ellos participó Paco Benítez, quien abordó temas relacionados con el poder de la comunicación, el manejo del miedo y el desarrollo de habilidades para hablar en público. También, se presentó Lulu Talks, quien habló sobre salud mental, amor propio y la importancia de construir relaciones sanas frente al impacto de las redes sociales.

Como parte del impulso al talento local, también participó el neolaredense Dr. Mickas, quien compartió reflexiones enfocadas en el autocuidado, el equilibrio emocional y la importancia de mantener hábitos positivos para el bienestar integral de las juventudes.

Estudiantes del CONALEP, Prepas Municipales, Colegio Irlandés, CBTIS 137 y 234, Tec Milenio, Prepa UAT, ICEST, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tecnológico de México, Universidad Tecnológica, COBATs, UPN, Normal Cuauhtémoc, Instituto Humanístico de la Salud, Centro de Estudios de Bachillerato, CECATI y la Universidad Miguel Alemán División Nuevo Laredo.

La administración municipal mantiene diversos programas dirigidos a las juventudes, entre ellos brigadas de atención integral en colonias, clases gratuitas de inglés certificadas por la SEP, campañas de salud mental, ferias universitarias de empleo, apoyo al emprendimiento y programas de acompañamiento educativo y emocional.

Además, mediante la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, se brinda la Beca Juntos por la Excelencia Universitaria y Beca Juntos por la Titulación Universitaria; así como apoyo al desarrollo escolar en preparatorias municipales beneficiando a miles de estudiantes y docentes de la ciudad.

Durante el encuentro, la alcaldesa llamó a las y los jóvenes a mantener su preparación constante y continuar participando activamente en la transformación de Nuevo Laredo mediante el trabajo en equipo y la participación ciudadana.