El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

Causa lluvia estragos en los Dos Laredos

Habrían caído hasta 4.5 pulgadas de agua en tan sólo una hora y media

José García/Líder Web
Nuevo Laredo, Tam.- La lluvia registrada anoche y en las primeras ocho horas de este jueves, habría alcanzado las 4.5 pulgadas de agua, en base a informes proporcionados por Protección Civil de Nuevo Laredo.
Tan sólo en una hora y media habría caído la mayor parte de precipitación pluvial.
Humberto Fernández Diez de Pinos, titular de Protección Civil, señaló que Laredo, Texas habrían caído entre 4 y 6 pulgadas de agua.
La misma autoridad señaló que hay encharcamientos en varias calles de Nuevo Laredo, sin embargo la operatividad sigue en muchos sectores.
Será a partir de las 10:00 de la mañana de este mismo jueves cuando se reduzcan de manera importante las probabilidades de lluvia.
ESCUELAS SUSPENDEN CLASES Y OTRAS RETRASAN ENTRADAS
Desde muy temprano, varias escuelas públicas y privadas reportaron suspensión de clases así como horarios de entrada tarde en Nuevo Laredo.
Así mismo se reportaron varios vehículos varados, falta de agua y luz en algunas colonias.
En Laredo, Texas, también se tuvieron calles encharcadas y algunas escuelas reportaron entrada tarde para los alumnos.
Tiroteo en oficina del ICE en Dallas refleja desigualdades en niveles de seguridad

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.