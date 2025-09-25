Causa lluvia estragos en los Dos Laredos

Habrían caído hasta 4.5 pulgadas de agua en tan sólo una hora y media
José García/Líder Web
Nuevo Laredo, Tam.- La lluvia registrada anoche y en las primeras ocho horas de este jueves, habría alcanzado las 4.5 pulgadas de agua, en base a informes proporcionados por Protección Civil de Nuevo Laredo.
Tan sólo en una hora y media habría caído la mayor parte de precipitación pluvial.
Humberto Fernández Diez de Pinos, titular de Protección Civil, señaló que Laredo, Texas habrían caído entre 4 y 6 pulgadas de agua.
La misma autoridad señaló que hay encharcamientos en varias calles de Nuevo Laredo, sin embargo la operatividad sigue en muchos sectores.
Será a partir de las 10:00 de la mañana de este mismo jueves cuando se reduzcan de manera importante las probabilidades de lluvia.
ESCUELAS SUSPENDEN CLASES Y OTRAS RETRASAN ENTRADAS
Desde muy temprano, varias escuelas públicas y privadas reportaron suspensión de clases así como horarios de entrada tarde en Nuevo Laredo.
Así mismo se reportaron varios vehículos varados, falta de agua y luz en algunas colonias.
En Laredo, Texas, también se tuvieron calles encharcadas y algunas escuelas reportaron entrada tarde para los alumnos.