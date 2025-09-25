Causa lluvia estragos en los Dos Laredos

Tan sólo en una hora y media habría caído la mayor parte de precipitación pluvial.

Humberto Fernández Diez de Pinos, titular de Protección Civil, señaló que Laredo, Texas habrían caído entre 4 y 6 pulgadas de agua.

La misma autoridad señaló que hay encharcamientos en varias calles de Nuevo Laredo, sin embargo la operatividad sigue en muchos sectores.

Será a partir de las 10:00 de la mañana de este mismo jueves cuando se reduzcan de manera importante las probabilidades de lluvia.

ESCUELAS SUSPENDEN CLASES Y OTRAS RETRASAN ENTRADAS

Desde muy temprano, varias escuelas públicas y privadas reportaron suspensión de clases así como horarios de entrada tarde en Nuevo Laredo.

Así mismo se reportaron varios vehículos varados, falta de agua y luz en algunas colonias.

En Laredo, Texas, también se tuvieron calles encharcadas y algunas escuelas reportaron entrada tarde para los alumnos.