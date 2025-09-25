Tiroteo en oficina del ICE en Dallas refleja desigualdades en niveles de seguridad

Un hombre armado mató a un detenido e hirió a dos más; el Departamento de Seguridad Nacional ordenó revisar y fortalecer las medidas de protección en oficinas de inmigración

Agentes del orden registran un vehículo cerca del lugar donde se produjo un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas el miércoles 24 de septiembre de 2025. (AP Foto/Julio Cortez)

Agentes del orden registran un vehículo cerca del lugar donde se produjo un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas el miércoles 24 de septiembre de 2025. (AP Foto/Julio Cortez)

DALLAS, TX.- Algunas instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) están fuertemente aseguradas, rodeadas de cercas de metal, puertas reforzadas y guardias armados. Muchas se encuentran en edificios federales construidos con un enfoque en la seguridad. Los detenidos a menudo son trasladados dentro y fuera de los edificios a través de garajes subterráneos.

Pero en otros casos, el perímetro exterior es poco más que una cerca de malla con algunas hebras de alambre de púas en la parte superior.

Esa es la situación en Dallas, donde, según las autoridades, un hombre armado abrió fuego el miércoles contra una oficina del ICE desde un tejado cercano, disparando una gran cantidad de proyectiles contra una furgoneta de transporte, matando a un detenido y dejando a otros dos gravemente heridos.

El hombre armado luego se quitó la vida, dijeron las autoridades.

John Torres, exdirector interino de la agencia y exjefe de lo que ahora se conoce como su División de Ejecución y Remociones, dijo que las oficinas de campo del ICE, y la seguridad que las rodea, varían ampliamente.

Señaló que algunas instalaciones, como la de Dallas, tienen áreas de carga al aire libre para los autobuses que transportan a los detenidos, lo que genera riesgos de escape y ataque. Otras posibles vulnerabilidades van desde posiciones estratégicas para francotiradores y largas filas al aire libre que se forman sin protección.

“Le aseguro que el ICE, después de hoy, va a examinar detenidamente las evaluaciones de seguridad física de todas sus instalaciones”, dijo Torres, actual jefe de consultoría de seguridad y tecnología en Guidepost Solutions.

La variedad de oficinas es sorprendente: en San Diego, por ejemplo, la oficina de campo del ICE está en el segundo piso de un edificio federal fuertemente asegurado, y los autobuses de los detenidos se cargan en un garaje subterráneo. En San Antonio, el ICE comparte un edificio con un banco.

En los últimos meses se han producido varios ataques en las instalaciones de inmigración, que van desde una ofensiva emprendida el 4 de julio por atacantes con chalecos antibalas en un centro de detención al suroeste de Dallas, hasta el caso de un hombre que disparó docenas de rondas con un rifle de asalto a agentes federales que salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el sur de Texas.

Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque del 4 de julio, que dejó a un policía herido. Las autoridades del sur de Texas dicen que el agresor fue abatido después de herir a un agente.

Poco después del tiroteo del miércoles, el vicepresidente JD Vance publicó en la red social X que “el ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, particularmente el ICE, debe parar”.

Más tarde, el mismo miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó aumentar la seguridad en las instalaciones del ICE en todo Estados Unidos, según una publicación en X del Departamento de Seguridad Nacional.

La seguridad en las instalaciones de inmigración tiende a aumentar cuando las amenazas se vuelven más claras.

En los suburbios de Chicago, por ejemplo, las autoridades federales erigieron una cerca alrededor de un centro de procesamiento de inmigración tras el aumento de las tensiones con los manifestantes en los últimos días. La administración del presidente Donald Trump ha intensificado la aplicación de la ley de inmigración en el área de Chicago durante semanas, lo que ha producido cientos de arrestos.

Durante mucho tiempo, el centro, situado a unos 19 kilómetros (12 millas) de Chicago, ha sido escenario de protestas pacíficas. El edificio de ladrillos, utilizado para retener temporalmente a los inmigrantes antes de ser detenidos o deportados, se utiliza como la “ubicación principal de procesamiento” para la reciente imposición de medidas contra la inmigración ilegal, según autoridades del poblado.

Antes de la más reciente operación de inmigración, los funcionarios federales tapiaron algunas de las ventanas del centro.

La respuesta de los agentes federales a los activistas también se ha vuelto cada vez más agresiva, y han usado un agente químico y la fuerza física contra personas que intentan impedir el paso de vehículos. Agentes armados patrullan el tejado.

Dieciséis personas han sido arrestadas fuera del centro, según las autoridades federales, que han caracterizado a los activistas como “alborotadores”.

Los observadores señalan que, sin importar el nivel de seguridad, es imposible prever todos los posibles problemas.

“Esto es absolutamente horrible y también es el tipo de cosas contra las que es muy difícil protegerse”, dijo Deborah Fleischaker, jefa de personal del ICE durante la administración del expresidente Joe Biden, refiriéndose al ataque en Dallas.

“Este no es el tipo de amenaza con la que han lidiado históricamente, y no es un problema común y corriente de seguridad de aplicación de la ley ”, afirmó.