Casi termina el horario de verano

NUEVO LAREDO, TAM. – En Nuevo Laredo, este domingo 1 de noviembre termina el horario de verano y empieza el horario de invierno 2020, fecha en que los neolaredenses deberán retrasar una hora el reloj.

El cambio en los relojes deberá aplicarse la noche anterior, antes de irse a dormir, debido a que estará próxima la llegada del invierno y con ello los días contarán con menos horas con luz.

El nuevo cambio de horario trae descontrol entre la población, pero ningún beneficio a los bolsillos de los consumidores del servicio de energía eléctrica, señalaron algunos ciudadanos mediante un sondeo realizado por Líder Informativo.

Algunos neolaredenses se preparan con anticipación para que el cambio de horario no les afecte, pues aseguran que ya están acostumbrados a este cambio que se realiza dos veces al año.

Gabriel Martínez, comentó que él atrasa su reloj desde una noche antes para evitar contratiempos, pues comentó que el cuerpo se acopla a estos cambios de horario.

“Lo destantea a uno nomas los primeros días, pero uno se impone después, desde la madrugada cambio la hora para no batallar, sin embargo, los beneficios de este cambio de horario no los vemos, pues el recibo de la Comisión Federal de Electricidad llega igual”, subrayó.

Este cambio también afecta a algunos ciudadanos quienes se confunden a la hora de iniciar sus actividades el domingo, incluso aquellos que atrasan sus relojes en la noche del sábado.

Juanita García, expresó que con esta disposición se descontrola el organismo, el cuerpo es el que lo resiente, pues dice que cada uno tiene su reloj biológico.

“En las horas de las comidas es donde uno siente que puede afectarle el hecho de que estás acostumbrado a comer a tal horario, y pues el estómago tiene su ritmo, la verdad no me gustan los cambios de horario porque no benefician en nada”, explicó.

El atrasar una hora el reloj no significa que se duerma más, puntualizó, porque el cuerpo duerme las horas a las que está acostumbrado.

A Graciela Rangel no le afecta ni beneficia el nuevo horario, ya que manifiesta que se acopla rápido a estos cambios, que al final de cuenta no representan ningún beneficio.

“La verdad no vemos algún beneficio, porque a veces vienen los recibos más altos, a veces más bajos, no sabemos exactamente cuál es el problema ahí, lo que sí es muy molesto estar atrasando y adelantando el reloj, pues apenas te acostumbras a un horario, cuando lo vuelven a cambiar, lo bueno es que me acoplo rápido, entonces no me afecta” enfatizó.