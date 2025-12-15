Café con Llamas habla con Manuel Muñoz Cano sobre la actividad del Verde en Tamaulipas

Durante la conversación, Muñoz Cano subrayó que el Partido Verde ha sido un protagonista clave en el panorama político mexicano de las últimas décadas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- En una emisión más de Café con Llamas se presentó la participación de Manuel Muñoz Cano, secretario general del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas, quien expuso la visión, los ejes estratégicos y la postura política del instituto rumbo a los próximos escenarios, reafirmando su papel como un actor relevante dentro del tablero político estatal y nacional.

Durante la conversación, Muñoz Cano subrayó que el Partido Verde ha sido un protagonista clave en el panorama político mexicano de las últimas décadas, con una evolución constante que hoy le permite incidir en la toma de decisiones y en la construcción de acuerdos con una agenda clara, enfocada en resultados y en el bienestar de la ciudadanía.

“El Partido Verde es aliado de los buenos gobiernos, de quienes trabajan por la gente; ¡el Verde está con la gente!”, afirmó, marcando con claridad la línea política del instituto.