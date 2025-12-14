Fallece el Dr. Juan Guillermo Mansur Arzola; el gobernador y su esposa, expresan sus condolencias

El Dólar
El doctor Mansur Arzola, se desempeñaba desde el 1 de octubre de 2022, como director general del ITABEC.
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.– El Gobierno del Estado de Tamaulipas informó el fallecimiento del director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), doctor Juan Guillermo Mansur Arzola, y de dos personas más en percance carretero este domingo en el Libramiento San Fernando, cuando se dirigían a cumplir tareas oficiales en el poblado Higuerillas, municipio de Matamoros.

El doctor Mansur Arzola, se desempeñaba desde el 1 de octubre de 2022, como director general del ITABEC, pero tiene una amplia trayectoria en el servicio público, ya que se desempeñó como secretario de Salud del Gobierno de Tamaulipas, y también como delegado del ISSSTE en Tamaulipas, entre diversos cargos.

Mansur Arzola, se distinguió por su compromiso, responsabilidad y vocación, en favor del fortalecimiento de la salud y la educación en Tamaulipas, dejando un legado de trabajo y dedicación al servicio público.

El gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa María de Villarreal, han expresado sus condolencias y solidaridad a los familiares, amistades y compañeros de trabajo del doctor Mansur Arzola y de las personas fallecidas, así como a la comunidad educativa tamaulipeca, que hoy enfrenta una pérdida irreparable y reitera su acompañamiento y apoyo a los seres queridos de las víctimas, deseando fortaleza y pronta resignación.

