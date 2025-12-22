Café con Llamas dialoga con Enrique Morán, presidente de INDEX Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Esta semana, Café con Llamas abrió la mesa de análisis con una conversación de alto valor estratégico junto a Enrique Morán Romero, gerente de Chromalox en Latinoamérica y presidente de INDEX Nuevo Laredo, uno de los organismos empresariales más influyentes de la ciudad.

“Nuevo Laredo vive un momento positivo, con un crecimiento estimado de cinco punto veinticinco por ciento respecto a 2024, impulsado por el tipo de industria que tenemos y por el dinamismo de sectores como el médico y el metalmecánico”, expresó Morán Romero, al subrayar que el desempeño local se mantiene por encima del promedio de otras regiones del país.

El invitado de Café con Llamas cuenta con una sólida formación como ingeniero industrial, especializado en Producción, egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria y con una Maestría en Administración de la Calidad por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Durante la charla de café, realizada en las instalaciones Chromalox, Morán Romero compartió su trayectoria en posiciones clave de manufactura y operaciones en ciudades como Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, así como McAllen y Brownsville, Texas, consolidando una visión regional con alcance binacional.

En su calidad de presidente de INDEX Nuevo Laredo, Morán subrayó que el próximo año será determinante para consolidar inversiones que comenzaron a tomar forma en 2025.

Proyectos como Medline avanzan en la construcción de nuevas naves industriales y será en 2026 cuando inicien operaciones y procesos de contratación de personal.

“El impacto real se verá cuando las plantas entren en funcionamiento, porque eso se traduce en empleos formales y mayor movimiento comercial.

Para Nuevo Laredo, representa un paso firme para fortalecer su vocación exportadora”, señaló.

Morán Romero también reconoció la apertura del Gobierno del Estado para trabajar de manera coordinada con el sector industrial, destacando el compromiso de INDEX y de las maquiladoras afiliadas para cumplir de forma íntegra con la legislación ambiental.

“La industria puede y debe crecer de manera responsable, impulsando la economía sin descuidar el entorno”, puntualizó.

“No vemos factores que frenen el desempeño. La segunda mitad de 2026 será donde se refleje un crecimiento importante para la ciudad”, concluyó.

Así, Café con Llamas reafirma su posicionamiento como un espacio de conversación estratégica, donde el liderazgo empresarial, la industria y la visión de futuro se sientan a la mesa con rumbo claro y sentido regional.