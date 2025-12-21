Aston Villa vence 2-1 al Man United y logra su décima victoria consecutiva

Morgan Rogers del Aston Villa celebra tras el triunfo de su equipo ante el Manchester United en la Liga Premier el domingo 21 de diciembre del 2025. (Nick Potts/PA via AP)

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Morgan Rogers anotó dos brillantes goles en solitario para vencer el domingo al Manchester United 2-1 y mantener al Aston Villa en la lucha por el título de la Liga Premier.

La victoria en Villa Park el domingo fue la décima consecutiva en todas las competiciones para el equipo de Unai Emery, que se encuentra tercero en la clasificación y a tres puntos del líder Arsenal.

Rogers disparó dos veces al ángulo superior, uno a cada lado del gol de Matheus Cunha.

El centrocampista adelantó al Villa a los 45 minutos al cortar desde la izquierda. Su segundo gol llegó al 57, nuevamente curvando el balón más allá de la estirada del portero del United, Senne Lammens.

Con esta victoria, el Villa mantiene su racha positiva, ganando 11 de sus últimos 12 partidos en la liga.

“Nuestros seguidores deben estar orgullosos de todo lo que estamos haciendo juntos”, afirmó Emery.

Las victorias del sábado para el Arsenal y el segundo lugar, Manchester City, llevaron a que marcaran distancia en la cima de la clasificación, pero el más reciente triunfo del Villa fue otra muestra de sus credenciales al título tras recuperarse de un inicio de temporada desesperado.

El surgimiento del Villa como un contendiente sorpresa ocurre después de haber perdido dos de sus primeros tres juegos y pasar cinco sin ganar. Ahora acumula 19 juegos invicto en todas las competiciones, con 16 victorias durante esa racha.

Fue el segundo doblete de Rogers en igual número de juegos tras anotar dos veces en la victoria de la semana pasada por 3-2 ante el West Ham.

“A veces es tu día, a veces no lo es, y afortunadamente últimamente ha sido mi día”, dijo a Sky Sports. “Me siento con mucha confianza y disfruto de mi fútbol, pero no soy solo yo, es el equipo”.

La derrota fue otro golpe para el United, que se encuentra séptimo en la tabla tras ganar solo dos de sus últimos ocho juegos.

Sin embargo, el entrenador Ruben Amorim cree que su equipo va en la dirección correcta.

“Creo que estamos mejorando… creo que hoy merecimos mucho más, pero el mejor equipo no ganó”, comentó.

Cunha empató el juego 1-1 anotando desde un ángulo cerrado en el tercer minuto del tiempo añadido de la primera mitad. Pudo haber empatado nuevamente tras el descanso, pero desperdició una oportunidad de oro al cabecear desviado frente a la portería.

“Tuvimos mucha mala suerte hoy”, añadió Amorim.

Otro revés para el United fue la lesión de Bruno Fernandes, quien fue sustituido al medio tiempo tras sufrir una molestia al final del primer tiempo.

El United ya no contaba con Kobbie Mainoo debido a una lesión de pantorrilla ni con el brasileño Casemiro, quien está suspendido. Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui también estuvieron ausentes porque se encuentran disputando la Copa Africana de Naciones.

Ante su ausencia, los canteranos Jack Fletcher y Shea Lacey ingresaron para sus debuts en la Liga Premier en la segunda mitad. Fletcher es hijo del exmediocampista del United, Darren Fletcher. Se convirtieron en el primer padre e hijo en jugar para el United en la Premier.

“Durante este año, especialmente ahora, estamos presentando varios problemas, pero tenemos que lidiar con eso”, concluyó Amorim.