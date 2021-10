Cae ex jefe de Interjet por defraudación fiscal

FGR capturó en Querétaro a ex director de Finanzas y Administración de Interjet por presunta defraudación fiscal de 11.9 millones de pesos

La FGR capturó en Querétaro a Luis Alejandro Beristáin Mercado, ex director de Finanzas y de Administración de Interjet. [Foto: Archivo]

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República capturó en Querétaro a Luis Alejandro Beristáin Mercado, ex director de Finanzas y de Administración de Interjet, por una presunta defraudación fiscal de 11 millones 952 mil 415 pesos correspondiente al mes de julio de 2020.

Agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR detuvieron al imputado la tarde del pasado sábado en el municipio queretano de El Marqués, con base en una orden de aprehensión librada por un juez de control por el delito de defraudación equiparable calificada.

A la mañana del día siguiente, en la audiencia inicial, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur le decretó la prisión preventiva de oficio, confirmaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Esta medida cautelar, la más severa, fue impuesta con base en la reforma del 8 de noviembre de 2019 al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé la cárcel en automático a los casos de fraude al fisco que superen los 8 millones 695 mil 470 pesos.

En la diligencia del pasado domingo, Beristáin solicitó la duplicidad del término legal para que le definan su situación jurídica, por lo que será hasta el próximo viernes a las 10:00 horas cuando el juez Villar Ceballos decida si lo vincula o no a proceso.

Beristáin es un personaje que ha sido allegado a la familia Alemán desde hace décadas y fue director de Finanzas de Interjet hasta 2016; enseguida lo nombraron director de Administración de la aerolínea y salió de la empresa en septiembre de 2017.

Es por ello que su defensa, encabezada por Enrique Fuentes, aseguró que la imputación es ilegal y se trata de un caso en el que claramente la empresa no cambió la firma FIEL de Beristáin cuando dejó la compañía y la usaron ilícitamente los ejecutivos.

«Alejandro del Valle y Miguel Alemán son los responsables de sus empresas, que no les atribuyan delitos a personas que no tienen nada que ver; se están tratando de lavar y diluir su responsabilidad, diciendo que hay gente de abajo que hizo los malos manejos en contra del fisco», dijo su defensor.

«El señor Beristáin no trabajaba en la empresa cuando dicen que se defraudó al fisco, ya había salido desde 3 años antes, por eso su detención es indebida, por la forma en que se le ha denostado a su honor, su familia y sus bienes. Considero que no debe vincularse a proceso porque no le son atribuibles esos hechos y al ser revocados los poderes legales, la empresa tenía la obligación de hacer los cambios de la FIEL».

En esta causa penal, el 8 de julio pasado también se libraron órdenes de aprehensión contra Alejandro del Valle y Miguel Alemán Magnani, ex presidente y ex vicepresidente de Interjet, así como de José Mejía Ordaz, apoderado legal de la aerolínea.

En el caso de Alemán, le imputan una supuesta defraudación fiscal de 66 millones 285 mil 195 pesos, también bajo una modalidad delictiva que prevé la prisión preventiva de oficio, en caso de ser detenido y vinculado a proceso.

El nieto del ex presidente Miguel Alemán Valdés salió del País desde el 31 de enero pasado y su defensa ha dicho públicamente que se encuentra en Francia, país del que es ciudadano por parte de su madre Christiane Magnani Martel. Francia tiene la particularidad de no extraditar a sus ciudadanos.