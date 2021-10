Famosas de ‘Eternals’ declinaron gala por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Estrellas del filme Eternals como Salma Hayek, Angelina Jolie, Gemma Chan y Lauren Ridloff tuvieron que declinar su invitación a la gala Women In Hollywood 2021, de la revista Elle, la noche de este martes debido a una posible exposición de alguien que salió positivo en una prueba de Covid-19.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la presentadora Nina Garcia indicó al inicio del evento que las actrices, quienes estaban listas para ser homenajeadas ahí, no se presentarían por precaución.

«Estas superheroínas están ahora súper aisladas», comentó Garcia para aligerar el ambiente.

Las celebridades acudieron al estreno mundial del filme de Marvel en la noche del lunes, el cual tuvo lugar en el teatro El Capitan en Los Ángeles, y se dijo que ahí fue donde estuvieron en contacto con la persona contagiada.

«Hoy (martes) temprano nos informaron de una posible exposición a la Covid-19, y aunque todos nuestros talentos han dado negativo, por precaución, estamos girando hacia apariciones virtuales en lugar de eventos en persona», afirmó un portavoz de Disney.

El equipo que estuvo a cargo de montar la alfombra roja del estreno de Eternals el lunes tuvo que proporcionar a la compañía una prueba de vacunación y tomarse una prueba rápida de antígenos para comprobar que no se contagiaron.

Los asistentes que acudieron al evento también enviaron, previamente, sus pruebas de vacunación o, en su lugar, una prueba de Covid-19 que saliera negativa en las últimas 48 horas.

Dentro de la proyección se le requirió a toda persona el uso de mascarillas, excepto en momentos para comer y beber.

Tras ser cancelado el año pasado debido a la pandemia, el evento Women In Hollywood, de Elle, regresó con una gala presencial celebrada en el Dolby Family Terrace, ubicado en el nuevo Museo de la Academia en Wilshire Boulevard, en Los Ángeles.

Los homenajeados de este año incluyeron a Jolie, Chan, Ridloff y Hayek, así como a Halle Berry, Jodie Comer, Jennifer Hudson, Rita Moreno y Gal Gadot.

