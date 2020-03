Bloquean normalistas frente a Palacio

CIUDAD DE MÉXICO.-Egresados de la Escuela Normal Superior de Chiapas bloquean este martes el circuito vial de Palacio Nacional para exigir a la Federación y Gobierno estatal 250 plazas de maestros de telesecundaria.

La protesta que inició desde el pasado 26 de enero en las banquetas se movilizó ahora a la calle frente al recinto federal por no obtener una respuesta de las autoridades.

Los inconformes aseguran estar acreditados en el proceso 2019-2020 para dar clases, pero en Chiapas les aseguraron no tener espacio para ellos en las aulas.

“Hemos tenido reuniones con la Secretaria de Gobernación, Secretario de Educación estatal y federal. Nos escuchan, escuchan nuestros planteamientos, pero no nos dan solución”, dijo el vocero del movimiento, Rufo Hernández.

“Queremos que nos contraten a todos los maestros acreditados, y que sea lo mas pronto posible porque tenemos un cierto periodo de acreditación hasta el 31 de mayo. Hasta el momento no se ha cumplido, fueron promesas de campaña que no se ven, y no estamos pidiendo algo fuera de la ley”.

Los manifestantes aseguraron que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, ya está estableciendo un diálogo con el Gobernador chiapaneco, Rutilio Escandón, para darles una respuesta, y con ello, se retiren de la calle.