Reportan 5 casos sospechosos de coronavirus en NL

El Secretario General de Gobierno, dijo que el Estado seguirá los protocolos para confirmar o descartar estos casos, de los que no proporcionó mayor información.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno estatal informó que existen cinco casos sospechosos de coronavirus en Nuevo León, todos en fase de diagnóstico.

Manuel González, Secretario General de Gobierno, dijo que el Estado seguirá los protocolos para confirmar o descartar estos casos, de los que no proporcionó mayor información.

Dijo que en las próximas horas la Secretaría de Salud podrá dar mayor información al respecto.

“El Secretario de Salud nos dio información de lo que se piensa hacer, y vamos a seguir los protocolos”, expresó.

“Son cinco casos sospechosos, no confirmados, y vamos a estar en ese tenor… no quisiera (abundar), no es mi campo”.