El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Beneficia Estado con becas a alumnos de escuelas particulares en Nuevo Laredo

Son casi mil apoyos de la Beca Transformación “Avanza”

César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo al jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo, César Bolaños Hernández, el Gobierno del Estado otorgará becas a estudiantes de escuelas particulares de este municipio.

“Hemos estado entregando esa constancia a cada padre de familia, donde consta que les fue otorgada una beca por parte del Gobierno del Estado a alumnos de escuelas particulares, y efectivamente nosotros tenemos ya entregados 750 documentos, y nos faltan aún por entregar 201 formatos de becas”, comentó Bolaños Hernández.

El jefe del CREDE hizo un llamado a los padres de familia que saben que salieron agraciados sus hijos con esta beca para escuela particular, para que acudan a las instalaciones del CREDE, a firmar y recoger el documento que acredita que tienen sus hijos una beca otorgada por el gobierno estatal.

Para concluir, mencionó que esta será la única intervención por parte del CREDE el entregar el formato para la beca a los padres de familia, siendo la institución educativa donde estudie el alumno beneficiado, quienes se tendrán que poner de acuerdo con los padres para el pago del mencionado recurso.

Cabe destacar que este programa educativo se llama Beca Transformación “Avanza”.

Revela Palacio Colonna su exclusividad histórica mientras preserva un legado artístico único
Trump: EU podría sostener conversaciones con Maduro

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.