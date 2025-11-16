Beneficia Estado con becas a alumnos de escuelas particulares en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo al jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo, César Bolaños Hernández, el Gobierno del Estado otorgará becas a estudiantes de escuelas particulares de este municipio.

“Hemos estado entregando esa constancia a cada padre de familia, donde consta que les fue otorgada una beca por parte del Gobierno del Estado a alumnos de escuelas particulares, y efectivamente nosotros tenemos ya entregados 750 documentos, y nos faltan aún por entregar 201 formatos de becas”, comentó Bolaños Hernández.

El jefe del CREDE hizo un llamado a los padres de familia que saben que salieron agraciados sus hijos con esta beca para escuela particular, para que acudan a las instalaciones del CREDE, a firmar y recoger el documento que acredita que tienen sus hijos una beca otorgada por el gobierno estatal.

Para concluir, mencionó que esta será la única intervención por parte del CREDE el entregar el formato para la beca a los padres de familia, siendo la institución educativa donde estudie el alumno beneficiado, quienes se tendrán que poner de acuerdo con los padres para el pago del mencionado recurso.

Cabe destacar que este programa educativo se llama Beca Transformación “Avanza”.