Revela Palacio Colonna su exclusividad histórica mientras preserva un legado artístico único

ROMA.- Millones de turistas visitan el Coliseo y la Capilla Sixtina cada año, pero solo una pequeña fracción logra entrar en los salones dorados del sitio más exclusivo de Roma: el Palacio Colonna.

La casa-museo privada se esconde a plena vista, extendiéndose en cuatro alas a lo largo de toda una manzana en el centro de la ciudad. Sus propietarios se aferran a sus costumbres claustrales, manteniendo las pinturas, esculturas, bustos, tapices y el Gran Salón de 76 metros (249 pies) del palacio barroco lejos de la mayoría de las miradas curiosas. Las puertas se abren a pequeños grupos de 10 personas a la vez, guiados por historiadores del arte durante unas pocas horas los viernes y sábados por la mañana.

“No podemos tener turismo masivo. No es el deseo”, dijo Elisabetta Cecchini, restauradora del palacio, y añade que la razón por la que se permite la entrada de visitantes es porque el arte muere si no hay apreciación pública. “No está destinado a ser un museo para ser mercantilizado”.

El príncipe actual de la familia, Don Prospero Colonna, todavía reside allí, y otorga infrecuentes aprobaciones para realizar eventos como el lanzamiento del libro del papa Juan Pablo II en 2005 y la exposición de moda católica del Museo Metropolitano de Arte en 2018, a la que asistieron la diseñadora Donna Versace y Anna Wintour de la revista Vogue. Ambas fueron inusuales ocasiones en las que los periodistas obtuvieron acceso al sitio.

Claudio Strinati, exsuperintendente de los museos de Roma, apoya el relativo aislamiento del palacio, diciendo que es “sin duda, uno de los mayores patrimonios artísticos de la humanidad” y que el deber de protegerlo recae en la familia.

“No fueron concebidos como atracciones turísticas”, dijo. “En cambio, están hechos para quienes tienen una cierta comprensión de la historia”.

Desde el siglo XII, el palacio ha pertenecido a los Colonna, parte de la “nobleza negra”, el nombre que se dio a las familias romanas que se mantuvieron leales al papa y al Estado papal cuando el ejército italiano tomó la ciudad en 1870 para crear una nación unificada. Colgaron banderas negras fuera de sus palacios para mostrar que estaban de luto mientras, dentro de sus muros, se aferraban a sus obras maestras.

Durante dos siglos, los Colonna han mantenido un fideicomiso que garantiza que las preciosas obras de arte del palacio permanecerán allí para siempre. A la princesa Isabella Colonna se le atribuye haber salvado los tesoros familiares. Huyó de Roma tras la invasión de los nazis, pero no sin antes ordenar que todas las obras de arte fueran “amontonadas en un ala del edificio cuyas entradas luego fueron tapiadas”, dijo Cecchini. Los soldados no lograron encontrarlas.

Hoy, el interior revela una historia de poder y privilegio. En la Sala del Trono, un retrato inmortaliza a Oddone Colonna, quien se convirtió en el papa Martín V en 1417 e hizo del palacio la residencia papal durante una década. El techo del Gran Salón, cubierto con frescos, representa las hazañas de otro antepasado Colonna, el comandante Marcantonio, quien ganó una batalla naval en el siglo XVI que resultó ser un punto de inflexión para el futuro de Europa.

“Podemos decir que los Colonna no pueden existir sin Roma, pero incluso Roma no puede existir sin los Colonna”, dijo Patrizia Piergiovanni, directora de la galería del palacio, en un patio interior salpicado de naranjos. “Al ser una de las grandes familias, han contribuido mucho”.

Con la bendición de la princesa Isabella, el Gran Salón, con sus obras maestras situadas entre columnas de mármol y brillantes candelabros, se convirtió en el escenario de la escena final del clásico de 1952 “Roman Holiday” (“La princesa que quería vivir)”. Interpretando a una amada princesa, Audrey Hepburn se dirigió al cuerpo de prensa extranjera y respondió a una pregunta: ¿qué ciudad de su extensa gira europea ha disfrutado más? Después de ciertos equívocos diplomáticos, se detuvo en seco.

“Roma”, dijo firmemente. “Por supuesto, Roma. Atesoraré mi visita aquí en la memoria mientras viva”.