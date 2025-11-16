Descansan dependencias este lunes 17 de noviembre

Nuevo Laredo, Tam.– Este lunes 17 de noviembre diversas dependencias de gobierno, de los tres niveles, permanecerán cerradas por considerarse día de asueto, en un aniversario más de la Revolución Mexicana.

Las oficinas que dependen del Gobierno del Estado, Municipal y Federal, reanudarán actividades el martes 18 en un horario normal, entre ellas las 4 oficialías del Registro Civil, Oficina Fiscal, ITAVU, entre otras.

También, de acuerdo a lo emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el lunes 17 los bancos en todo el país suspenderán sus servicios, reaperturando el martes 18.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo Laredo, informó que el módulo de atención ciudadana suspenderá actividades los días 17 y 18 de noviembre, debido a los días de asueto correspondientes al 20 de Noviembre y al Día del Empleado del mencionado instituto.

“El 17 y 18 de noviembre estará cerrado todo el edificio y el módulo de trámites: el 17 por el 20 de Noviembre y el 18 por el Día del Empleado del Instituto, que nos lo movieron del 14 de abril al 18 de noviembre hablando del Día del Empleado” explicó Juan Eduardo Vila Cruz, vocal del Registro Federal Electoral del INE en Nuevo Laredo.

A partir del miércoles 19 de noviembre retomarán actividades en horario regular. El módulo atenderá de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 07:50 de la noche, mientras que los sábados el horario será de 9:00 a 3:50 de la tarde.

El funcionario aclaró que estos serán los únicos días de cierre previo al fin de año, considerando las operaciones continuas del módulo. Siendo que el cierre de fin de año también está programado para las fechas decembrinas que sería el día 24 y 25 de diciembre y el 31 de diciembre y 1 de enero del 2026 que va a estar cerrado el módulo.