Baja dólar de nueva cuenta

Pasa de 17.90 a 17.80 a la venta en centros cambiarios

Nuevo Laredo, Tam.- El dólar sigue en picada. Esta vez se ofertó en 17.80 pesos a la venta en centros cambiarios, que lo venían ofreciendo en 17.90 pesos.

A la compra, la divisa verde se ha mantenido en 16.80 pesos por uno.

Al iniciar el año 2026 el dólar se ofrecía en 18.30 a la venta, luego escaló hasta los 18.50, tras del retorno de paisanos a los Estados Unidos, el 9 de enero.

A partir de ahí, la divisa verde empezó a descender hasta los niveles actuales de 17.80 a la venta y 16.80 pesos a la compra.

Es decir, en menos de dos meses, el dólar ha perdido 70 centavos de valor.