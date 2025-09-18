Baja dólar a niveles de hace 1 año

Divisa verde se ofertó en 18.60 a la venta y 17.40 a la compra

Imagen de un centro cambiario en Nuevo Laredo, este miércoles. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Este miércoles el tipo de cambio en centros cambiarios de Nuevo Laredo registró un nuevo descenso, marcado por el anuncio realizado por la FED, que redujo la tasa de interés en un cuarto de punto.

De esta manera, el dólar se ofertó en 18.60 a la venta y 17.40 a la compra, cifras que se tuvieron a finales de julio pero del año pasado.

Tan solo una semana y media, la divisa verde se ha depreciado de manera importante.

El pasado 8 de septiembre, la cotización era de 19.00 pesos a la venta y 18.00 a la compra.

Sin embargo, con el paso de los días y el dato inflacionario de México y de empleo en Estados Unidos, el dólar comenzó a perder valor hasta llegar a los niveles de hoy.

Es decir, la moneda extranjera se ha depreciado 40 centavos en el plazo de nueve días.