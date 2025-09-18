Mahomes celebra cumpleaños con regreso de receptores clave a prácticas de los Chiefs

Xavier Worthy y Jalen Royals vuelven sin restricciones tras lesiones, dando impulso a una ofensiva de Kansas City que busca su primera victoria de la temporada

De izquierda a derecha, Marquise "Hollywood" Brown (5) y Xavier Worthy, wide receivers de los Chiefs de Kansas City, y el safety Chamarri Conner (27) llegan a una sesión de entrenamiento previo al partido de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles, en Sao Paulo, Brasil, el jueves 4 de septiembre de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

KANSAS CITY, Missouri.- Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs de Kansas City, celebró su cumpleaños 30 el miércoles al dar la bienvenida a Xavier Worthy y Jalen Royals de vuelta a los entrenamientos.

Los dos wide receivers apenas han jugado después de que Worthy se lesionara el hombro en una colisión con Travis Kelce en el primer partido de la temporada, y Royals ha lidiado con una lesión de rodilla desde el campamento de entrenamiento. Pero después de que el primero practicara un poco a finales de la semana pasada, el entrenador Andy Reid dijo el miércoles que ninguno tendría restricciones para prepararse para el partido del domingo por la noche contra los Giants de Nueva York.

“Estoy emocionado de tener a esos muchachos de vuelta y, ya sabes, salir ahí e intentar tener más éxito en la ofensiva que la semana pasada”, expresó Mahomes, quien ha tenido uno de los peores comienzos de su carrera en la NFL para los Chiefs, que aún no han ganado después de dos semanas de temporada.

Mahomes solamente ha completado el 58,8% de sus pases y promedia 222,5 yardas por pase en las derrotas ante los Chargers de Los Ángeles y Eagles de Filadelfia.

La protección irregular de una línea ofensiva en la que los Chiefs invirtieron recursos financieros y de draft en los últimos años es uno de los problemas. Pero otro ha sido la ausencia de tres receptores que se esperaba tuvieran un gran impacto en el equipo.

Junto con las lesiones de Worthy y Royals, Rashee Rice está en medio de una suspensión de seis partidos por violar la política de conducta personal de la NFL.

Pocos equipos pueden soportar ese tipo de pérdidas, y los Chiefs no han sido diferentes. Marquise Brown es su único receptor con más de seis recepciones en total, e incluye al ala cerrada Travis Kelce, quien dejó escapar un pase de touchdown que rebotó en sus manos para terminar en una intercepción en la línea de gol en su revancha del Super Bowl contra Filadelfia el domingo.

Ha sido un recordatorio del año pasado, cuando los Chiefs tuvieron que soportar una lesión de rodilla que marginó a Rice y un problema en el hombro de Brown que le hizo perderse casi toda la campaña regular. En ese caso, Worthy se destacó en su presentación como novato que superó con creces la mayoría de las expectativas, y eso lo convirtió en un punto focal de los planes de los Chiefs para la ofensiva en la temporada baja.

“Creo que más que nada”, dijo Mahomes, “tenerlo ahí es una amenaza en general. Puede en cualquier momento tomar un pase, corto o largo, y llevarlo a la zona de anotación. Tenerlo en el campo de práctica fue muy alentador la semana pasada. Obviamente no sabíamos después de la lesión en Brasil (cuánto tiempo estaría fuera), pero verlo ahí — él quería quedarse ahí. Estábamos un poco reteniéndolo. Esperamos poder tener una buena semana de práctica y tenerlo ahí”.

Lo mismo ocurre con Royals, a quien los Chiefs eligieron en la cuarta ronda del draft de Utah State.