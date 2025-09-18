Federer inspira a jóvenes en San Francisco antes de la Copa Laver

El suizo inauguró canchas renovadas en el Parque John McLaren, convivió con niños y fans, y compartió su entusiasmo por el tenis y el evento

Roger Federer, uno de los creadores de la Copa Laver, firma autógrafos luego de un evento con niños y jóvenes en San Francisco, el martes 16 de septiembre de 2025 (AP Foto/Jeff Chiu)

SAN FRANCISCO.- Roger Federer realizó algunos servicios de fantasía y varios golpes entre las piernas para deslumbrar a algunos jóvenes jugadores que estaban emocionados por la oportunidad de pasar unos minutos jugando con el ganador de 20 títulos de Grand Slam.

De visita en la ciudad para la Copa Laver este fin de semana en el Chase Center, que él apoya y promueve, Federer participó en la inauguración de seis canchas renovadas en el Parque John McLaren en el sureste de San Francisco para el Proyecto de Legado Comunitario del evento que se realiza en cada parada.

Federer lo mismo gruñó que sonrió mientras planificaba estrategias junto a Yannick Noah, quien será el capitán del Equipo Europa para la exhibición de tenis.

El suizo se divirtió mucho jugando con los niños el martes por la tarde. Una parte de él desea estar jugando aquí, en una ciudad que le hubiera gustado visitar más durante su carrera.

Federer firmó autógrafos y complació a los fanáticos con selfies. Incluso jugó un poco con el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie.

“Es bueno salir a un parque público como éste y pasar tiempo con los niños, inspirarlos, hablar de tenis y ver el bien que hemos hecho al traer aquí la Copa Laver”, dijo el astro de 44 años. “Así que estoy muy feliz de que finalmente estemos aquí y de que haya vuelto. La última vez en marzo la pasé genial, ustedes fueron muy amables conmigo. Estoy contento de estar aquí de nuevo”.

Federer, quien se retiró hace tres años a los 41, vio por primera vez la única cancha negra en el estadio de los Warriors de Golden State y estaba ansioso por salir a jugar.

“Se veía realmente especial”, dijo Federer. “Me siento muy… triste no es la palabra, pero extraño jugar, porque éste es un lugar en el que me hubiera encantado hacerlo. Y tuve una charla con Tim Henman en el hotel más tarde y le dije: ‘éste sería un lugar increíble para jugar tenis’. Así que extrañaré eso, pero lo disfrutaré como fanático”.

Si bien Casper Ruud y otros ya han entrenado en la cancha, un día de práctica formal para dar a los fanáticos su primer vistazo a los grandes está programado para el jueves.

Patrick Rafter está ansioso por ver el apoyo en un estadio donde Stephen Curry de los Warriors es típicamente la principal atracción. Rafter es un capitán asistente para el Equipo Mundial, trabajando con el capitán Andre Agassi.

“Son nombres enormes en todo el mundo, y Stephen Curry es uno de los principales”, dijo Rafter. “Así que, sí, con suerte podremos conocerlos a todos, pasar el rato o algo. Aquí estamos en este increíble lugar. No me di cuenta de que tenía capacidad para tanta gente —18.000 personas, es enorme. Estar aquí y jugar tenis, va a ser genial, igual que sentarse y verlos hacerlo todo. Sólo al ver a algunos de los chicos calentar, es un escenario bastante impresionante”.