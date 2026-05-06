Avanzan Viviendas del Bienestar en Nuevo Laredo

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha reiterado su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Federación para impulsar políticas públicas que prioricen el bienestar social y mejoren la calidad de vida de las y los neolaredenses. [Agencias]

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha reiterado su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Federación para impulsar políticas públicas que prioricen el bienestar social y mejoren la calidad de vida de las y los neolaredenses. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de la visión humanista impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar el derecho de las familias a una vivienda digna, el Gobierno Federal avanza en Nuevo Laredo con la construcción de la primera etapa del programa Viviendas del Bienestar, que contempla más de 900 hogares para beneficio de quienes más lo necesitan.

Este proyecto cuenta con el respaldo y colaboración permanente del Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien ha reiterado su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Federación para impulsar políticas públicas que prioricen el bienestar social y mejoren la calidad de vida de las y los neolaredenses.

“Estamos muy contentos de poder contribuir y apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la construcción de las viviendas del bienestar, facilitando todo lo necesario desde el Gobierno Municipal para que este proyecto sea una realidad en Nuevo Laredo y beneficie directamente a nuestras familias”, expresó la alcaldesa.

Como parte del programa, ya se registran avances en el sector poniente de la ciudad, en zonas como Bonitos Toboganes y el fraccionamiento El Progreso donde se construyen las primeras 980 viviendas en un predio de 40 hectáreas donado por el Gobierno Municipal.

A nivel nacional, la estrategia contempla la construcción de un millón de viviendas y la regularización de un millón de escrituras, con una inversión de 600 mil millones de pesos e inició en 2025 con 165 mil viviendas.

Además, a través de Infonavit, Conavi y Financiera para el Bienestar, se otorgarán créditos accesibles, financiamientos a tasa cero y subsidios, además de impulsar vivienda en renta para jóvenes.

El modelo habitacional contempla módulos de cuatro viviendas, con dos unidades en planta baja y dos en planta alta, cada una equipada con dos habitaciones, sala-comedor, baño y área de lavado.

Como muestra de esta alineación institucional y del compromiso compartido con una forma de gobernar cercana a la gente, el municipio no solo ha facilitado las acciones para el desarrollo del programa, sino que además ha destinado inversión en obras de pavimentación y repavimentación en los alrededores donde se construyen estas viviendas, fortaleciendo la infraestructura urbana y generando mejores condiciones para las futuras familias beneficiarias.

“Este es el gobierno de la transformación, un gobierno que busca justicia social para todas y todos, donde trabajamos en coordinación con los tres órdenes de gobierno para fortalecer a Nuevo Laredo y mejorar la calidad de vida de nuestras familias”, añadió Canturosas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno Federal para fortalecer el desarrollo urbano y garantizar el derecho a una vivienda digna.