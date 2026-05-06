Avanza PSG a final de Champions tras eliminar al Bayern Múnich

Empate en Alemania asegura triunfo global y cita con Arsenal en la final que se jugará en Budapest

Ousmane Dembélé, del PSG, marca el primer gol del partido de la Liga de Campeones durante el primer tiempo del juego de vuelta de las semifinales entre Bayern Munich y Paris Saint Germain el miércoles 6 de mayo de 2026, en Múnich, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner)

Ousmane Dembélé, del PSG, marca el primer gol del partido de la Liga de Campeones durante el primer tiempo del juego de vuelta de las semifinales entre Bayern Munich y Paris Saint Germain el miércoles 6 de mayo de 2026, en Múnich, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner)

MÚNICH.- Ousmane Dembélé anotó temprano y el Paris Saint-Germain eliminó al Bayern Múnich con un empate 1-1 en el juego de vuelta para alcanzar de nuevo la final de la Liga de Campeones el miércoles.

Khvicha Kvaratskhelia se escapó tras jugar una simple pared con Fabián Ruiz en el mediocampo, y luego encontró al desmarcado Dembélé para colocar el balón dentro del ángulo superior izquierdo en el tercer minuto del partido de vuelta de su semifinal.

Para cuando Harry Kane empató en el tiempo de descuento ya era demasiado tarde para el Bayern.

El empate le dio al PSG, el campeón defensor, una victoria de 6-5 en el global después de imponerse por un ajustado 5-4 en la ida en París la semana pasada.

El líder de la liga francesa se enfrentará a Arsenal en la final en Budapest, Hungría, el 30 de mayo, después de que los Gunners derrotaron 1-0 al Atlético de Madrid el martes para avanzar 2-1 en el global.