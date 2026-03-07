Avanza UTNL en nueva acreditación de la carrera de Ingeniería Mecatrónica

Ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI)

Nuevo Laredo, Tam.– La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) continúa fortaleciendo sus programas académicos, a través de la mejora continua y la acreditación del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, informó que para este propósito se realizó una reunión de seguimiento del Grupo de Interés (GI), integrado por representantes de diversas empresas participantes, y destacó la importancia de vincular al sector académico con el productivo para garantizar la pertinencia y calidad de la formación profesional.

Explicó la definición y función de los Grupos de Interés, conforme a los lineamientos del CACEI, resaltando que estos actores son egresados, empleadores, académicos y representantes de organizaciones, quienes participan en el análisis de la pertinencia del programa educativo.

Indicó que durante la reunión también se revisó el plan de estudios y el mapa curricular de Ingeniería Mecatrónica, así como los Objetivos Educacionales (OE) y los Atributos de Egreso (AE). Además, se abordó el marco referencial 2025 para la acreditación de la carrera y se presentaron datos estadísticos de este programa académico.

“Uno de los puntos centrales fue la retroalimentación por parte de las empresas participantes, quienes expresaron las fortalezas y áreas de oportunidad que identifican en los egresados de Mecatrónica, con el propósito de fortalecer su inserción laboral”, puntualizó.

Subrayó que con estas acciones, la UTNL reafirma su compromiso con la mejora continua y la calidad en la enseñanza de la ingeniería, fortaleciendo la vinculación con el sector productivo y consolidando la formación de profesionistas altamente capacitados, acorde con la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García.