Reinauguración de la cancha CANACO: un nuevo impulso al deporte y la unidad empresarial

Nuevo Laredo, Tam.- En un esfuerzo por fortalecer el tejido social y fomentar la sana convivencia entre el sector productivo y la ciudadanía, se ha anunciado la reapertura oficial de la Cancha CANACO, un espacio emblemático que ha sido totalmente rehabilitado.

​El comité organizador ha extendido una distinguida invitación al señor Jorge Luis Miranda Niño para que sea parte de esta ceremonia de reinauguración, destacando su presencia como un honor para el evento.

​La rehabilitación de este recinto deportivo no solo busca mejorar la infraestructura local, sino que tiene el firme propósito de consolidarse como un punto de encuentro clave para la integración de la comunidad empresarial y las familias de la región.

​DETALLES DEL EVENTO:

​Fecha: Viernes 06 de marzo de 2026.

​Hora: 7:00 p.m.

​Ubicación: Donato Guerra 3121, esquina con C. Campeche.

​Se espera que la renovada Cancha CANACO se convierta en el epicentro de actividades deportivas y sociales que impulsen el bienestar y el sentido de pertenencia en nuestra ciudad.