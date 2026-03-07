Clásico Mundial: Venezuela y México debutan con victorias

En Houston, Jonathan Aranda disparó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la octava entrada

En Miami, Javier Sanoja, de los anfitriones Marlins, conectó un jonrón en su estadio, Willson Contreras aportó un sencillo de dos carreras para destacar en el racimo de cinco anotaciones en el quinto episodio y Venezuela abrió la acción del Grupo D con un triunfo sobre Países Bajos.

Sanoja fue titular en el jardín central en lugar de Jackson Chourio, quien no jugó debido a la inflamación que aún tiene tras recibir un pelotazo en la mano izquierdo durante un partido de exhibición esta semana.

“Tenemos talento en el equipo. Cualquiera puede hacer el trabajo”, dijo el mánager venezolano Omar López sobre Sanoja. “Javier es nuestro super Mario, puede jugar en todas las posiciones”.

Sanoja, Contreras y Wilyer Abreu sumaron dos hits cada uno por Venezuela, mientras que Luis Arráez impulsó dos carreras y Ronald Acuña Jr. anotó dos veces.

Ranger Suárez, el abridor de Venezuela, permitió tres hits y una carrera en dos entradas.

Druw Jones — hijo del mánager de Países Bajos y futuro miembro del Salón de la Fama Andruw Jones — impulsó las dos carreras de Países Bajos, primero con un doble que empató el juego en la segunda entrada y luego con un elevado de sacrificio en la sexta. Antwone Kelly abrió en la lomita por Países Bajos y permitió cuatro hits y dos carreras en tres entradas.

Aranda jonronea y México derrota 8-2 a Gran Bretaña

En Houston, Jonathan Aranda disparó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la octava entrada y liderar la victoria de México en el Grupo B.

El juego estaba empatado 1-1 tras jonrones solitarios de ambos equipos cuando Gary Gill Hill ponchó a los dos primeros bateadores en la octava. Luego otorgó bases por bolas consecutivas a Jarren Duran y Arozarena antes de que Aranda elevara una recta baja hacia las gradas del jardín izquierdo.

La multitud, compuesta abrumadoramente por aficionados de México, enloqueció mientras Aranda recorría las bases.

“Nunca corrí tan rápido después de un jonrón”, dijo Aranda, primera base de los Rays de Tampa Bay que viene de una campaña en la que bateó para .315 con 14 jonrones y fue seleccionado como All-Star.

Su mánager Benji Gil no se asombró por el batazo: “Será un constante All-Star. Es un bateador con el potencial para ser MVP”.

Alek Thomas amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras en la novena y Joey Ortiz añadió un doble impulsor antes de que Arozarena remolcara una carrera con un sencillo que puso el marcador 8-1.

Nacho Alvarez Jr. le dio a México una ventaja de 1-0 en la segunda entrada y Harry Ford empató el juego en la sexta.

Jack Anderson abrió por Gran Bretaña y permitió dos hits y una carrera, con tres ponches en tres entradas. Javier Assad, el abridor de México, toleró dos hits y ponchó a dos en tres innings y dos tercios sin permitir carreras.

Trayce Thompson, hermano menor de la estrella de la NBA Klay Thompson, conectó dos hits por Gran Bretaña, rematados por un doble impulsor en la novena entrada.

Yoán Moncada pega jonrón y Cuba vence 3-1 a Panamá

En San Juan, Yoán Moncada y Yoelquis Guibert despacharon jonrones ante Logan Allen y Cuba ganó su debut en el Clásico por primera vez desde 2013, imponiéndose ante Panamá.

Cuba, que perdió la final de 2006 ante Japón y una semifinal de 2023 ante Estados Unidos, no cuenta con muchos de sus principales jugadores nacidos en la isla, incluidos Aroldis Chapman, Yordan Álvarez y Luis Robert Jr.

Guibert se fue profundo con una recta alta en cuenta de 2-0 en la segunda entrada, y Moncada, un inning después, desapareció un sweeper en cuenta de 3-1 para su primer jonrón ante un zurdo desde el 28 de septiembre de 2023, ante Kyle Nelson de Arizona.

Johan Camargo remolcó la solitaria carrera de Panamá, conectó un sencillo impulsor en la séptima contra Emmanuel Chapman. Con corredores en las esquinas, Darien Núñez retiró a Christian Bethancourt con un rodado para el último out de la entrada.

Allen, originario de Florida y cuya madre nació en Panamá, cargó con la derrota tras permitir tres carreras y cinco hits en tres entradas. Liván Moinelo obtuvo la victoria al permitir dos hits en tres innings y dos tercios sin carreras.

Australia se mantiene invicta

Australia derrotó 5-1 a la República Checa gracias a un jonrón de tres carreras de Curtis Mead, pelotero de cuadro de los Medias Blancas de Chicago, para mantenerse invicta en el Grupo C.

Australia (2-0) cuenta on varios jugadores vinculados a organizaciones de las Grandes Ligas, incluido Mead. También está Travis Bazzana, la primera selección del draft amateur de MLB en 2024, tomado por los Guardianes de Cleveland.