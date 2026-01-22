Avanza Madison Keys a tercera ronda del Abierto de Australia tras duro partido

La campeona defensora remontó un segundo set complicado y mantuvo su camino en Melbourne

La estadounidense Madison Keys hace una devolución a su compatriota Ashlyn Krueger durante la segunda ronda del Abierto de Australia, el jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

MELBOURNE.- La campeona defensora Madison Keys sobrevivió a un duro desafío en el segundo set y superó el jueves a su compatriota estadounidense Ashlyn Krueger por 6-1, 7-5 para alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia.

Después de arrasar en el primer set, Keys, novena cabeza de serie, se quedó atrás por 5-2 en el segundo, pero se recuperó para lograr la victoria en la John Cain Arena.

En otro partido disputado temprano entre dos estadounidenses, Jessica Pegula, sexta cabeza de serie, derrotó a McCartney Kessler por 6-0, 6-2.

“Creo que comencé muy bien y Ashlyn comenzó un poco lenta”, consideró Keys. “Y luego esperaba completamente que ella elevara su nivel, lo cual hizo. Simplemente se me escapó un poco rápido”.

Keys comentó que intentó volver a lo básico, esperando al menos prepararse para un tercer set decisivo.

En cambio, se llevó el segundo.

“Solo quería, incluso si perdía el segundo set, asegurarme de volver y tratar de averiguar dónde se fue mi juego y poder conseguir algunos puntos más”, expresó Keys. “Una vez que recuperé el impulso, sólo intenté aferrarme al set y hacer lo que pudiera para volver a él”.

En los primeros partidos masculinos, el estadounidense Ben Shelton (8vo preclasificado) se coló en la tercera ronda con un triunfo sobre el local Dane Sweeny por 6-3, 6-2, 6-2.

Otros dos favoritos avanzaron. El quinto cabeza de serie Lorenzo Musetti derrotó a su compatriota italiano Lorenzo Sonego por 6-3, 6-3, 6-4, y el 15to Karen Khachanov avanzó con una victoria sobre Nishesh Basavereddy por 6-1, 6-4, 6-3.

Más tarde, el cuarto cabeza de serie y diez veces campeón del Abierto de Australia, Novak Djokovic, se enfrentaba al italiano Francesco Maestrelli.