Acuerdan Yankees permanencia de Cody Bellinger con contrato multimillonario a largo plazo

Cody Bellinger de los Yankees de Nueva York recorre las bases tras batear un jonrón ante los Tigres de Detroit, el 9 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)

Cody Bellinger de los Yankees de Nueva York recorre las bases tras batear un jonrón ante los Tigres de Detroit, el 9 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)

CIUDAD DE MÉXICO.- Cody Bellinger se convirtió en el último de los principales bateadores que se habían declarado agentes libres en llegar a un acuerdo, al aceptar el miércoles quedarse con los Yankees de Nueva York por cinco años y 162,5 millones de dólares, informó una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a que Bellinger complete un reconocimiento físico.

Bellinger recibirá un bono por firmar de 20 millones, pagadero el 1 de abril, así como 32,5 millones en las dos primeras temporadas, 25,8 millones en las dos siguientes y 25,9 millones en 2030. También tiene el poder de vetar cualquier canje.

Cuenta con el derecho de rescindir el contrato después de las temporadas de 2027 o 2028 para convertirse nuevamente en agente libre, pero si hay una interrupción laboral que lleve a que no se jueguen encuentros en 2027, el acuerdo especifica que las alternativas de rescisión se pospondrán hasta después de las temporadas de 2027 y 2028.

Dos veces elegido al Juego de Estrellas y adquirido por los Yankees de los Cachorros de Chicago en diciembre de 2024, Bellinger bateó para .272 con 29 jonrones y 98 carreras impulsadas el año pasado, incluyendo .302 con 18 jonrones y 55 carreras impulsadas en el Yankee Stadium.

Bateador zurdo, jugó en 149 duelos en el jardines y siete en primera base en su primera temporada desde 2022 sin una estadía en la lista de lesionados.

Es el hijo del ex Yankee Clay Bellinger.

Elegido Novato del Año de la Liga Nacional en 2017 y Jugador Más Valioso de ese circuito en 2019, Bellinger tiene un promedio de .261 con 225 jonrones y 695 carreras impulsadas en ocho temporadas con los Dodgers de Los Ángeles (2018-22), los Cachorros (2023-24) y los Yankees.

Devengó 57,5 millones del contrato de tres años y 80 millones que pactó con los Cachorros antes de la temporada de 2024. Bellinger rechazó una opción de 25 millones para 2026 a favor de una rescisión de 5 millones.