Confirma gobernadora de BC investigación federal contra su esposo en proceso de divorcio

La FGR indaga a Carlos Torres tras denuncia anónima, mientras Estados Unidos revocó visas a la pareja en mayo

Una investigación de señala que el ex esposo de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, está siendo investigado por la FGR por presuntos vínculos con operaciones del crimen organizado. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Marina del Pilar Ávila, gobernadora del estado mexicano de Baja California por el partido oficialista Morena, confirmó el miércoles que la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra su esposo, el exfuncionario Carlos Torres, del que se está divorciando. Estados Unidos le revocó la visa a la pareja en mayo.

En una conferencia de prensa se le preguntó acerca de una información divulgada por Televisa, en la que esta televisora aseguraba que la FGR investiga a Torres —ex militante del Partido Acción Nacional y ahora parte de Morena— desde junio por presuntos vínculos con tráfico de armas, drogas y dinero para beneficiar a una facción del Cártel de Sinaloa llamada “Los Rusos”.

La gobernadora confirmó la existencia de tal investigación, de la que dijo se originó en una denuncia anónima. Indicó también que confía en la fiscalía federal y en que ésta atenderá el caso “conforme a derecho”.

“Estoy convencida que la Fiscalía General de la República es una institución muy seria, sumamente seria, que va a hacer una investigación a profundidad y se van a esclarecer los hechos”, subrayó.

Previamente, Torres había emitido un comunicado en el que decía estar dispuesto a esclarecer lo que calificó de “calumnias” que no podían comprobarse.

Cuando Ávila confirmó a la prensa que les habían quitado las visas en mayo, dijo que la decisión de las autoridades estadounidenses no representaba “acusación ni investigación”.

Sin embargo, según la información de Televisa, la fiscalía mexicana inició las pesquisas pocas semanas después, en junio. Ese mismo mes, Torres dejó los cargos honorarios que tenía en el estado, y en octubre la gobernadora informó que habían iniciado un proceso de divorcio.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está utilizando el retiro de visas para presionar. En el año que lleva en su segundo mandato se han suprimido este tipo de permisos a un número indeterminado de personajes públicos mexicanos, incluidos músicos y políticos.