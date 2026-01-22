El Dólar
Adquieren Mets a Freddy Peralta en canje clave rumbo a la próxima temporada

Nueva York refuerza su rotación al sumar también a Tobias Myers y ceder dos prospectos a Milwaukee

ARCHIVO - El dominicano Freddy Peralta, de los Cerveceros de Milwaukee, camina hacia la cueva en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles, el 14 de octubre de 2025 (AP Foto/Brynn Anderson, archivo)
AP

NUEVA YORK.- Los Mets de Nueva York siguieron activos en transacciones para la próxima campaña y adquirieron al lanzador estelar Freddy Peralta en un canje con los Cerveceros de Milwaukee, dijeron dos personas familiarizadas con la operación el miércoles por la noche.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido anunciado.

Nueva York también recibe al lanzador derecho Tobias Myers como parte del intercambio. Milwaukee obtiene un par de prospectos destacados: el lanzador Brandon Sproat y el infielder Jett Williams.

