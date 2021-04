‘Aún con vacuna nos seguiremos cuidando’

NUEVO LAREDO TAM.- Este viernes fue el último día de vacunación (primera dosis) contra el COVID-19 a los adultos mayores. En el Polyforum La Fe, la señora Dora Isela Esquivel Hernández de 60 años, al igual que otros adultos de 60 años y más acudió a estas instalaciones donde recibió la primera dosis de vacuna contra el virus.

“Desde que llegué el proceso fue rápido, ya con la primera vacuna me siento más tranquila, espero que no me dé nunca este virus para ya un poco protegida con la vacuna, tenemos que tener conciencia de que no porque nos aplicaron la vacuna, ya no nos vamos a cuidar”, expresó. Por otra parte, Gastón Herrera, Subdelegado de los Programas de Bienestar en la ciudad, señaló que este último día de vacunación estuvieron en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, donde todavía acudieron los adultos mayores para que les aplicaran el biológico.

Añadió que hasta el mediodía de ayer llevaban alrededor de 30 mil adultos mayores vacunados en Nuevo Laredo y la región, lo que significa una gran convocatoria, una gran asistencia de ciudadanos de 60 años y más, lo que les indica que están ya muy cerca de llegar a la meta de vacunar a 40 mil adultos mayores.

“Ya después de muchos días de haber estado en este operativo, es porque los adultos o ya se vacunaron en Texas, o en algún otro estado de la república, pero ayer tuvimos una asistencia respetable, sí llegó mucha gente, los alrededor de 30 vacunados no han tenido alguna reacción secundaria”, dijo.

Precisó que a los adultos mayores que están en un estado de morbilidad imposibilitados para moverse de sus camas, que sus familiares le envíen un WhatsApp al 867-141-0971, le manden una foto del adulto mayor, y la descripción del problema por el cual el adulto está imposibilitado para acudir a vacunarse.

Reveló que también deben mandar el nombre del adulto mayor, la dirección donde está viviendo y el número de teléfono, ya que continuarán el próximo lunes realizando las visitas domiciliarias para seguir vacunando a los adultos mayores que no pueden salir de casa.

“El lunes vamos a continuar vacunando casa por casa durante toda la semana, el objetivo de parte del gobierno de México en Nuevo Laredo, es que ningún adulto de 60 y más se quede sin la vacunación, tenemos suficientes vacunas, para todo los adultos mayores”, subrayó.