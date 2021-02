Aumentan casos de problemas visuales

NUEVO LAREDO, TAM.- Las ópticas de Nuevo Laredo han notado un empeoramiento en la visión de cerca de los neolaredenses, porque se está forzando más como consecuencia del estilo de vida que introdujo la pandemia, aseguró Alondra Gámez, optometrista.

El trabajo en casa, las clases virtuales y el ocio más volcado en las pantallas en lugar de en actividades al aire libre son unos de los factores que influyen y que también han provocado un aumento de la miopía, así como problemas de sequedad en el ojo que solían padecer personas de edad y ahora afecta también a adolescentes.

“Hemos observado un aumento en los casos de miopía, ojo seco u otros problemas oculares, hay personas que tenían defectos de visión sin corregir, pero que no lo detectaban porque hasta ahora no necesitaban forzar tanto la visión de cerca o no le daban importancia porque no llegaban a tener problemas como ojos rojos o dolor de cabeza”, subrayó.

Destacó que debido al confinamiento domiciliario se han incrementado algunos problemas visuales, en su mayoría por el abuso de los dispositivos electrónicos, tales como móviles, tabletas, portátiles y videojuegos.

“La situación es más preocupante entre los jóvenes, ya que seis de cada diez han empeorado su visión, debido al tiempo pasan diariamente ante pantallas, por ello, es recomendable hacer una buena higiene visual para evitar la miopía, es decir cada 20 minutos deben relajar la visión”, indicó.

La optometrista, dijo que un dato alarmante es el relativo a los menores, ya que hay niños que han estado entre cuatro y seis horas ante las pantallas.

“Los niños no deberían pasar más de una hora al día ante dispositivos electrónicos, actualmente existen dos grupos de población con mayor riesgo de padecer problemas oculares debido al uso excesivo de estos dispositivos: se trata de los niños entre 3 y 12 años y los adolescentes entre 13 y 18 años”, recalcó.

Gámez, agregó que la limitación de la vida social y la movilidad han provocado cambios en el estilo de vida de la población. Al pasar más horas en el hogar, también ha aumentado el consumo de dispositivos tecnológicos.