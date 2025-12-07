Atribuyen responsabilidad en choque provocado por maniobra imprudente

Tránsito determinó responsabilidad del Suzuki por exceso de velocidad y maniobra riesgosa, aunque no hubo lesionados

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en la Carretera al Aeropuerto, a la altura de la calle Valdez Reyna, dejó cuantiosos daños materiales y un conductor señalado como responsable por manejar sin precaución.

El percance involucró a un automóvil Suzuki sedán modelo 2001, conducido por Cruz Alberto, de 27 años, quien afirmó a las autoridades que circulaba de sur a norte rumbo a su domicilio cuando “un carro se metió invadiendo el carril”, lo que —según su versión— provocó que perdiera el control y terminara impactándose contra otra unidad.

La segunda unidad participante fue un Changan Alsvin modelo 2025, manejado por José Manuel, de 28 años, quien declaró que viajaba de norte a sur y se detuvo para ingresar a la colonia Nueva Era. Señaló que un vehículo tercero, no identificado, habría realizado una maniobra imprudente que descontroló al Suzuki, el cual terminó impactándolo de frente.

De acuerdo con el reporte oficial, el Suzuki derrapó al llegar al cruce con Valdez Reyna, trasladándose hacia el carril contrario y chocando contra el costado derecho del Changan, que permanecía detenido para dar vuelta.

A pesar de las versiones de ambos conductores, los agentes viales determinaron responsabilidad directa en Cruz Alberto, conductor del Suzuki, tras confirmar que circulaba a exceso de velocidad y realizó un cambio de dirección sin la debida precaución.

El informe técnico también señala que el joven conducía de manera negligente y no contaba con licencia de manejo, situación que agravó su situación legal ante las autoridades de Tránsito.

No se reportaron personas lesionadas, pero ambas unidades resultaron con daños considerables.