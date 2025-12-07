La final del Mundial se jugará a las 3 de la tarde en Nueva Jersey

El técnico de Argentina Lionel Scaloni (izquierda) y el presidente de la FIFA Gianni Infantino durante el anuncio del calendario del torneo de 2026, el sábado 6 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Chris Carlson)

CIUDAD DE MÉXICO.- La final de la Copa Mundial 2026 comenzará a las 3 de la tarde hora local en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey tras un inusitado segundo evento el sábado para acomodar los horarios y asignar sedes.

Durante un evento el sábado en el hotel Capital Hilton de Washignton, la FIFA acabó de darle forma al calendario después de considerar los traslados de los equipos y las transmisiones televisivas.

Lo hizo al día siguiente del sorteo de los grupos de la edición número 23 del torneo, el más grande de la historia en todo: más equipos participantes (48), más partidos (104) y naciones anfitrionas (3). Se jugará en 16 ciudades de Norteamérica (11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá).

“Digamos que ha sido una noche larga —o una noche corta,” afirmó el director del torneo, Manolo Zubiria. “Como expliqué anteriormente a algunos de los técnicos, hemos intentado básicamente encontrar el equilibrio adecuado considerando la preparación, la recuperación que los equipos deben hacer en este espacio tan grande, la Copa del Mundo más grande de la historia, 16 ciudades, tres países, diferentes condiciones climáticas, zonas horarias”.

Zubiria añadió que los objetivos incluían “tratar de minimizar los viajes para los equipos y los aficionados que intentan ver a sus equipos jugar, y obviamente tratar de ver cómo exponer mejor esta competencia al mundo, tratando de encontrar los horarios adecuados para los inicios de los partidos en ciudades específicas, teniendo en cuenta algunas restricciones”.

Una final a media tarde de la costa este de Estados Unidos es ideal para los países de Europa por ser un horario estelar de la franja noctura, a las 9 de la noche en la mayor parte del continente y las 8 de la noche en el Reino Unido.

La temperatura promedio a las 3 de la tarde durante los últimos 30 años en East Rutherford el 19 de julio es de 28 grados Celsius (83 F) con un índice de sensación térmica de 32 (89), según AccuWeather.

Únicamente se habían establecido las sedes de los Grupos A, B y D, zonas de los coanfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

El partido inaugural el 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México entre el Tri y Sudáfrica arrancará a la 1 de la tarde local (3 de la tarde en Nueva York).

Ambas semifinales se jugarán por la tarde. La del 14 de julio en el estadio AT&T de Arlington, Texas, comenzará a las 2 p. m. pm local (3 p. m. de Nueva York) y al día siguiente desde las 3 p. m. local en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Ambos escenarios tienen techos retráctiles.

El calendario fijó un total de 60 partidos en horario diurno y 44 después de las 6 de la tarde, incluyendo 22 por la tarde y 10 de noche durante la etapa de eliminación directa.

Argentina viaja a Kansas City y Dallas

La campeona defensora Argentina debutará en el Grupo J el 16 de junio contra Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas City, seguido por dos encuentros en el AT&T de Arlington —suburbio de Dallas— el 22 ante Austria y el 27 frente a Jordania.

“No hay rivales fáciles, sobre todo después de lo que pasó en 2018”, comentó Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, al recordar la derrota contra Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022. “Nos dieron una lección, eso nos hace estar alertas y sabemos que no podemos confiarnos”.

España, Uruguay y Colombia en México

España, reinante campeona de Europa, cerrará la actividad del Grupo H con un enfrentamiento contra Uruguay el 26 de junio en el estadio Akron de Guadalajara. Los primeros dos compromisos de España —contra Cabo Verde y Arabia Saudí— serán en Atlanta.

Colombia disputará dos partidos del Grupo K en México, el primero contra Uzbekistán (17 de junio) en el Azteca y, ante el ganador de un repechaje intercontinental (23 de junio). Completarán la fase de grupos con un duelo frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo (27 de junio) en el estadio Hard Rock de Miami.

Partidos atractivos

Con el técnico italiano Carlo Ancelotti en el banquillo, la pentacampeona Brasil debutará el 13 de junio contra Marruecos en Nueva Jersey. El periplo de la Verdeamarela en el Grupo C continuará frente a Haití en Filadelfia (19 de junio) y ante Escocia en Miami (24 de junio).

El primer partido de Alemania en el Grupo E será contra Curazao en el estadio NRG de Houston (25 de junio) comenzará al mediodía. (1 p.m. de Nueva York). Curazao tiene la población más pequeña de un país que se ha clasificado al Mundial, con alrededor de 150.000 habitantes.

“Se jugará en Houston, que es un recinto cerrado, bajo techo, así que nadie puede quejarse del calor o el clima o el viento o lo que sea”, destacó el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

El Francia-Noruega por el Grupo I tendrá como atractivos la pulseada entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, los goleadores más temidos del momento. Se verán las caras en el estadio Gillette en las afueras de Boston (26 de junio).

Alemania también tiene una cita con Ecuador en Nueva Jersey (25 de junio). Los ecuatorianos también enfrentarán a Costa de Marfil en Filadelfia (14 de juni) y Curazao en Kansas City (20 de junio).

El debut de Estados Unidos contra Paraguay por el Grupo D en Inglewood, California (12 de junio) será a las 6 p.m. local (9 p.m. de Nueva York).

Inglaterra y Croacia abrirán el Grupo L en Dallas (17 de junio), un partido que reeditará la semifinal de Rusia 2018 con victoria del conjunto croata liderado por Luka Modric.

Después de jugar en Toronto contra Ghana (17 de junio) y Croacia (23 de junio), Panamá —la única selección de Centroamérica que se clasificó— completará la primera fase ante Inglaterra en Nueva Jersey (27 de junio).

El duelo del Grupo F que enfrentará a Japón contra Túnez en Monterrey, en el norte de México (20 de junio) será el partido número 1.000 de los mundiales.