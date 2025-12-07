Rechaza jueza petición federal para desestimar demanda sobre detención de migrantes

El fallo mantiene vigente el litigio contra la política de enviar inmigrantes a Guantánamo, criticada por organizaciones civiles

En esta foto, revisada por oficiales militares estadounidenses, se ven banderas a media asta en el Campamento Justicia, el 29 de agosto de 2021, en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba. (Foto AP/Alex Brandon, archivo)

WASHINGTON.- Una jueza federal rechazó una solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para desestimar una demanda que impugna la detención de migrantes en la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo.

La jueza federal de Distrito Sparkle L. Sooknanan negó el viernes la moción del gobierno federal para desestimar el caso y programó una audiencia para la próxima semana para que las partes discutan los próximos pasos en este caso.

Trump anunció en enero que su gobierno utilizará un centro de detención en Guantánamo para albergar a decenas de miles de los “peores criminales extranjeros”, como parte de su amplia represión de la inmigración.

Entre febrero y junio, el gobierno federal mantuvo a alrededor de 500 inmigrantes en Guantánamo, según Sooknanan, ya que las autoridades usaron la base como una estación de paso para inmigrantes con órdenes finales de deportación.

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Lee Gelernt, quien argumentó el caso, dijo en un comunicado el sábado que espera que el fallo “ponga fin a la política ilegal del gobierno de Trump de enviar inmigrantes a bases militares en medio de la nada únicamente por su valor teatral”.

La ACLU y otros grupos de defensa de los derechos de inmigrantes han argumentado que trasladar inmigrantes a la base en Guantánamo es ilegal. El gobierno de Trump ha afirmado que tiene amplia autoridad para retener en esas instalaciones a inmigrantes que cuentan con órdenes definitivas de deportación.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, dijo: “Esperamos con interés la reivindicación de un tribunal superior sobre nuestro uso de esta instalación para mantener a los criminales fuera de las calles estadounidenses”.

La base, a menudo referida como “Gitmo”, es más conocida por los sospechosos llevados allí después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.