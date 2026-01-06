El Dólar
Atiende Protección Civil 133 reportes de personas sin vida durante 2025

Casos ocurrieron en viviendas y vía pública, con alta incidencia en indigentes y adultos mayores solos

Estos reportes reflejan una problemática social persistente, en la que confluyen factores como la indigencia, el aislamiento y la falta de atención oportuna, lo que mantiene a los cuerpos de emergencia como primeros respondientes en este tipo de situaciones. [Archivo/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante el año 2025, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo atendieron un total de 133 reportes relacionados con personas que ya no contaban con signos vitales al momento de su arribo.

De acuerdo con la dependencia, los llamados se registraron en distintos puntos de la ciudad, incluyendo viviendas, la vía pública, casas abandonadas, parques y escenarios de accidentes viales, así como por casos de enfermedad y suicidio.

Un porcentaje significativo de estos reportes correspondió a personas en situación de calle o indigencia, así como a adultos mayores que vivían solos, sin redes de apoyo familiar, y que fueron localizados días después de haber fallecido, en algunos casos ya en estado de descomposición.

Autoridades de Protección Civil informaron que, en promedio, cada mes se localizan entre dos y tres personas en situación de indigencia sin vida, principalmente en lotes baldíos, parques, casas abandonadas o en la vía pública, siendo todos los casos hombres con antecedentes de alcoholismo y años de vivir en esa condición.

Asimismo, de manera mensual se detectan alrededor de dos adultos mayores fallecidos en sus domicilios por causas naturales, quienes se encontraban en situación de abandono por parte de sus familiares.

La corporación precisó que en la totalidad de los 133 casos atendidos durante el año, los elementos únicamente confirmaron el deceso, ya que al llegar al sitio las personas ya no presentaban signos vitales.

Un oficial de la dependencia señaló que estos reportes reflejan una problemática social persistente, en la que confluyen factores como la indigencia, el aislamiento y la falta de atención oportuna, lo que mantiene a los cuerpos de emergencia como primeros respondientes en este tipo de situaciones.

