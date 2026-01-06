El Dólar
Abandona conductor vehículo tras chocar contra poste en colonia Los Encinos

Autoridades hallan latas de cerveza; exceso de velocidad y alcohol habrían causado el accidente nocturno

El impacto dejó el frente del automóvil montado sobre la base metálica del poste, el cual estuvo en riesgo de colapsar y provocar daños mayores en la vialidad. [Carlos Figueroa / Líder Wen]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un vehículo deportivo protagonizó un fuerte accidente en la colonia Los Encinos, al sur de Nuevo Laredo, luego de impactarse contra la base de un poste de alumbrado público.

El percance ocurrió sobre la Prolongación Monterrey, entre las avenidas Lago de Chapala y Emiliano Zapata, donde automovilistas reportaron la presencia de una unidad severamente dañada y sin conductor en el lugar.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió cuando el vehículo circulaba de sur a norte a una velocidad mayor a la permitida.

Al llegar a una curva pronunciada, el conductor perdió el control del volante y se proyectó contra el arbotante ubicado en el camellón central.

El impacto dejó el frente del automóvil montado sobre la base metálica del poste, el cual estuvo en riesgo de colapsar y provocar daños mayores en la vialidad.

Al inspeccionar el interior de la unidad, agentes de Tránsito localizaron varias latas de cerveza, por lo que se presume que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol y abandonó el sitio antes del arribo de las autoridades.

