Conquista O’Ward las 24 Horas de Daytona

FLORIDA.- Patricio O’Ward tuvo un arranque de año de ensueño.

El piloto regio conquistó, junto a su equipo DragonSpeed, las 24 Horas de Daytona en la clase LMP2 en IMSA antes de iniciar una nueva temporada de la IndyCar.

En la clasificación general, el auto número 81 terminó en quinta posición.

Eric Lux protagonizó un apretado arranque de carrera para el equipo del mexicano, sin embargo, en el desarrollo de la prueba fueron mejorando posiciones, especialmente con el manejo de Pato y Colton Herta, otro piloto de IndyCar.

Con este triunfo, ya son dos victorias del regio O’Ward en esta carrera demandante, pues en el 2017 ganó la categoría Prototype Challenge.

La Temporada 2022 de la IndyCar para el tricolor iniciará el 27 de febrero con el Gran Premio de San Petersburgo.

'@ColtonHerta passes FOR THE LEAD in LMP2!@PatricioOWard and the @DragonSpeedLLC team are LOVING IT! #Rolex24 pic.twitter.com/rgUwDZfmOn

— Motorsports on NBC (@MotorsportsNBC) January 30, 2022